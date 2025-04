A- A+

streaming "The Last of us" e "Doce engano": as estreias do streaming na semana de 13/04 a 19/04 'LOL: Se Rir, Já Era' também está na lista

Pedro Pascal e Bella Ramsey estão de volta à aclamada adaptação de um jogos de videogame mais populares do Playstation.

Os dois protagonizam a segunda temporada de “The last of Us”, que estreou no último domingo (13), na HBO e Max, e cuja terceira parte foi confirmada antes mesmo dessa estreia.

Veja mais destaques da semana abaixo.

"The Last of Us" (HBO e Max, a partir de 13/04)



Os sete novos episódios se passam cinco anos depois dos acontecimentos da primeira temporada, quando Joel (Pascal) salva Ellie (Ramsey) das mãos de cientistas que queriam encontrar a cura para a infecção por Cordyceps a partir de experimentos no seu corpo.

Mas o cenário apocalíptico que os dois habitam agora parece ainda mais perigoso e imprevisível, uma vez que os dois entram em conflito um com outro.

Em evento do site Deadline, nesta semana, Bella Rampsey falou sobre a a carga emocional desta nova etapa. “E vai continuar cada vez mais triste e fria”.

O elenco, também com Gabriel Luna e Rutina Wesley, agora tem participações de Jeffrey Wright, Isabela Merced, Catherine O’Hara, Danny Ramirez e Kaitlyn Dever.

LOL: Se Rir, Já Era (Prime video, a partir de 18/04)



A comediante Júlia Rabello se junta a Tom Cavalcante na quarta temporada deste reality show, que agora recebe a turma do Porta dos Fundos nesta disputa onde rir é o remédio mais amargo.

O último a resistir às piadas leva o prêmio de R$ 350 mil para doar a uma instituição de sua escolha.

Doce engano (Globoplay, a partir de 17/04)

Acusada pelo assassinato dos pais, a jovem Ro-eum finalmente é inocentada dez anos depois de ser presa, com a ajuda do empático adovogado Moo-young.

Os dois, então, formam uma aliança para buscar vingança. A segunda parte da temporada deste k-drama chega ao catálogo do streaming da Globo no dia 24.

O domo de vidro (Netflix, a partir de 15/04)





Este thriler sueco criado pela escritora de romances policiais Camilla Läckberg é centrado em Lejla, uma mulher de volta ao vilarejo onde morou quando criança para investigar o caso de uma menina desaparecida.

Só que ela precisa enfrentar também o próprio passado: ter sido mantida em cativeiro num domo de vidro por um desconhecido.

A viagem (Globoplay, a partir de 14/04)

O espírito do inesquecível Alexandre vai aparecer no streaming da Globo com a chegada da novela de Ivani Ribeiro, no ar em 1994.

O personagem vivido por Guilherme Fontes tira a própria vida na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio. Ele, então, volta ao plano terreno para prejudicar a vida de quem considera inimigo.

