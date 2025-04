Quem é Eugene, morto por Joel e marido de Gail na segunda temporada de "The Last of Us"

A- A+

O primeiro episódio da segunda temporada de "The Last of Us" estreou neste domingo (13), e trouxe novos personagens para a trama. Dois deles foram a psicoterapeuta do protagonista Joel, Gail (Catherine O'Hara), e seu falecido marido, Eugene.

Eugene é apenas citado no episódio por Gail, sem muitas informações sobre seu passado e características. Mas o que chamou a atenção do público foi a revelação de que quem matou o personagem foi o próprio Joel.

A revelação sobre Eugene foram feitas durante a cena da terapia de Joel, e algumas outras informações foram soltas nos diálogos.

Durante conversa entre a terapeuta e o protagonista, revela-se que Eugene morreu um pouco antes dos acontecimentos da segunda temporada de "The Last of Us", já que Gail afirma que naquele dia, é o seu primeiro aniversário de 41 anos sem o marido ao seu lado.

Também entende-se que o marido de Gail tenha sido infectado, justificando a morte de autoria de Joel.

Uma dos momentos onde esta situação fica subentendida é durante uma fala da terapeuta, quando revela que ressente Joel pela morte de Eugene.

"Eu lhe odeio por isso. E sim, sei que você não tinha escolha. Sei disso. E sei que deveria lhe perdoar. Eu tentei, e não consigo" confessou a terapeuta.

O primeiro episódio da nova temporada deixa ganchos para conversas futuras sobre Eugene em "The Last of Us", talvez explorando mais características sobre seu passado e sua morte.

Os episódios de "The Last of Us" são lançados aos domingos, às 22h (horário de Brasília) no streaming da MAX.

