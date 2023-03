A- A+

STREAMING The Last Of Us: penúltimo episódio da temporada bate recorde de audiência A expectativa para o episódio final, que será lançado no próximo domingo (12), é de uma nova marca

No último domingo (5) a produção da HBO The Last Of Us, baseada na franquia de jogos exclusivos da Playstation, bateu seu recorde de audiência.

O oitavo e penúltimo episódio, "When We Are in Need" (Quando Estamos Necessitados), alcançou a marca de 8,1 milhões de espectadores.



Antes desta marca a produção havia reunido 7,5 milhões de espectadores registrados pela plataforma de streaming no terceiro episódio.

A conquista foi divulgada pela Warner Bross, que espera um novo recorde no próximo domingo (12) com o "season finale", apesar de dividir as atenções com a 95ª cerimônia do Oscar, que será transmitida pela TNT e no próprio streaming da HBO, onde o episódio também será lançado.

Para alegria dos que dormem cedo o capítulo de encerramento da temporada estará disponível mais cedo, às 22h do dia 12, uma hora antes do normal.

Trama

Produzida pela HBO em parceria com a Sony Pictures Television e co-criada por Craig Mazin e Neil Druckmann, a série, inspirada nos jogos da Sony para PlayStation, conta a história de uma civilização moderna 20 anos depois que foi destruída por um fungo parasita, que transforma os contaminados em zumbis.

Durante o enredo o público pode acompanhar Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente calejado, que é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), uma menina de 14 anos, para fora da zona de quarentena.

