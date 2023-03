A- A+

séries The Last Of Us: Por que é tão difícil criar vacina antifúngica como na série? Entenda Transformações dos fungos e sistema imunológico fraco são apontados como fatores que praticamente inviabilizam o desenvolvimento de um imunizantes

A primeira temporada da série 'The Last of Us' chegou ao fim no último fim de semana com uma discussão sobre o risco de infecções fúngicas. Na adaptação para a TV do popular jogo de videogame, a trama acaba sem que uma vacina tenha sido criada com sucesso. O que aconteceu na ficção não é muito diferente da realidade.

Atualmente, não existem vacinas disponíveis para combater infecções causadas por esses microrganismos. Isso se deve às dificuldades que o desenvolvimento desses imunizantes impõe.

A primeira delas, aponta artigo da imunologista e imunoterapeuta, Rebecca Drummond, da Universidade de Birmingham, é o fato de que as pessoas com maior probabilidade de adoecer de infecções fúngicas não poderiam receber uma vacina.

O imunizante mais eficaz seria a chamada "vacina viva". Este tipo de medicamento insere uma quantidade segura e controlada do patógeno no corpo do paciente para "treinar" o sistema imunológico a combater a doença.

No entanto, pessoas com sistema imunológico fraco - devido ao câncer ou infecções virais, por exemplo - não podem receber esses tipos de vacinas, porque mesmo uma forma segura do vírus pode ser fatal. E a maioria dos pacientes infectados por fungos tem sistema imunológico fraco.

Outro problema, aponta a Rebecca, no texto publicado na IFL Science, é que os fungos mudam de forma. "Uma vez dentro do corpo, o fungo muda de forma para um novo tipo de célula que o sistema imunológico pode não ter visto antes", diz o texto. Essa transformação fúngica torna o desenvolvimento de uma vacina fúngica muito complexo, prossegue a pesquisadora.

A melhor estratégia para combater fungos, atualmente, é a utilização de medicamentos. Há remédios disponíveis para matá-los ou impedi-los de crescer. Mas, assim como os imunizantes, esses produtos também são difíceis de serem desenvolvidos.

Veja também

BBB 23 Cara de Sapato se pronuncia após eliminação do BBB 23: "É um momento de desconstrução"