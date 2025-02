A- A+

streaming "The last of us": segunda temporada de série que virou hit já tem data de estreia A série é exibida pela plataforma de streaming Max e a nova temporada estreia no dia 13 de abril

A segunda temporada de "The last of us" já tem data de estreia confirmada: 13 de abril.

A série é exibida na plataforma de streaming Max.

A nova temporada chega na TV dois anos e meio após o final da primeira, que foi ao ar em março de 2023. Foi um dos maiores sucessos da Max desde o fim de "Game of thrones", atraindo cerca de 30 milhões de espectadores por episódio.

"The last of us" também foi sucesso de crítica — ganhou oito Emmys, o mais importante prêmio da televisão.

Veja também