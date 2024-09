A- A+

STREAMING ''The Last of Us'': tudo sobre o primeiro teaser da segunda temporada da série; confira Em comemoração ao The Last of Us Day, a HBO divulgou também artes exclusivas nesta quinta (26)

Segunda temporada de ''The Last of Us'' ganhou o seu primeiro teaser, que conta com a participação de Pedro Pascal, Bella Ramsey e novos personagens, como a aparição de Kaitlyn Dever como Abby. Nesta quinta-feira (26) acontece a celebração anual do The Last of Us Day.

Neste 11° ano do evento, a HBO compartilhou além do trailer, artes exclusivas criadas por Greg Ruth para a divulgação da sequência da série. Baseada na franquia de videogame desenvolvida pela Naughty Dog para consoles PlayStation, ''The Last of Us'' comemora, no dia 26 de setembro, a data em que o vírus cordyceps catalisou os eventos, também conhecido como ''Outbreak Day''.

Segunda temporada

Após cinco anos dos eventos da primeira temporada, o passado de Joel e Ellie os alcança, gerando um conflito entre ambos e um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram.



Velhos conhecidos e novos rostos

O elenco que retorna para essa segunda temporada conta com Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria.

A série terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.



Sobre ''The Last of Us''

''The Last of Us'' foi escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e tem produção executiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog são produtoras do drama

