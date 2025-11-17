Seg, 17 de Novembro

CINEMA

''The Legend of Zelda'': confira as primeiras imagens dos protagonistas do live-action da Nintendo

O filme baseado na popular franquia de videogames estreia em maio de 2027

Os atores Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth respectivamente como Zelda e Link Os atores Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth respectivamente como Zelda e Link  - Foto: Reprodução/X

O filme live-action de ''The Legend of Zelda'' já iniciou as filmagens. A Nintendo anunciou a novidade nesta segunda-feira (17), nas redes sociais, com a revelação de três imagens inéditas dos protagonistas do longa-metragem ocupando a paisagem de um grande campo natural. 

Nas imagens compartilhadas, o público contempla pela primeira vez os atores Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth, respectivamente caracterizados como Zelda e Link, personagens principais desta história. As gravações de ''The Legend of Zelda'' estão em dia para concretizar a previsão da estreia em maio de 2027 nos cinemas. 

O live-action é baseado na série de videogames de ação-aventura, ''The Legend of Zelda'', criada pela Nintendo em 1986 por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. O cenário de fantasia exclusivo para os consoles da Nintendo, acompanha o vínculo entre o jovem herói Link e a princesa Zelda. 

Desde 1986, a série expandiu a trama em mais de 20 jogos, spin-offs, desenho animado de 13 episódios e adaptações de mangá, popularizando a franquia no mundo dos games através de premiações e influências no gênero.   

