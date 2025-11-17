A- A+

CINEMA ''The Legend of Zelda'': confira as primeiras imagens dos protagonistas do live-action da Nintendo O filme baseado na popular franquia de videogames estreia em maio de 2027

O filme live-action de ''The Legend of Zelda'' já iniciou as filmagens. A Nintendo anunciou a novidade nesta segunda-feira (17), nas redes sociais, com a revelação de três imagens inéditas dos protagonistas do longa-metragem ocupando a paisagem de um grande campo natural.

Nas imagens compartilhadas, o público contempla pela primeira vez os atores Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth, respectivamente caracterizados como Zelda e Link, personagens principais desta história. As gravações de ''The Legend of Zelda'' estão em dia para concretizar a previsão da estreia em maio de 2027 nos cinemas.

Aqui é o Shigeru Miyamoto. As filmagens da adaptação live-action de The Legend of Zelda já estão acontecendo em um cenário natural exuberante com os atores Bo Bragason, que irá interpretar a Zelda, e Benjamin Evan Ainsworth, que irá interpretar o Link (1/2). https://t.co/1hSGnX4XWj — Nintendo Brasil (@NintendoBrasil) November 17, 2025

O live-action é baseado na série de videogames de ação-aventura, ''The Legend of Zelda'', criada pela Nintendo em 1986 por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. O cenário de fantasia exclusivo para os consoles da Nintendo, acompanha o vínculo entre o jovem herói Link e a princesa Zelda.

Desde 1986, a série expandiu a trama em mais de 20 jogos, spin-offs, desenho animado de 13 episódios e adaptações de mangá, popularizando a franquia no mundo dos games através de premiações e influências no gênero.

