A- A+

ozzy 'The Osbournes': Ozzy Osbourne participou de reality show com a família no início dos anos 2000 Programa premiado serviu de inspiração para as irmãs Kardhasian

Muitos millennials não chegaram a conhecer Ozzy Osbourne por seu trabalho como líder da banda Black Sabbath, mas sim como personagem excêntrico do reality show "The Osbournes", sucesso na MTV entre os anos 2002 e 2005. O roqueiro, que morreu nesta terça-feira aos 76 anos, estrelou o programa ao lado da mulher, Sharon, e dos filhos Jack e Kelly. A primogênita do casal, Aimee, na época, se recusou a participar do programa.

A série, com 52 episódios, foi um sucesso de público — e também de crítica. Venceu o Emmy de melhor programa de TV de não-ficção (reality show) em 2003 e o formato inspirou outros famosos, como as Kardashian, com o "Keeping up the Kardashians".

Os episódios acompanharam momentos-chave da vida da família, como o diagnóstico de câncer de mama de Sharon e a relação tumultuada dos irmãos.

Veja também