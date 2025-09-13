A- A+

CINEMA The Rock une brutalidade e drama para interpretar Mark Kerr no filme "Coração de Lutador" Ator Dwayne Johnson fez rotina regrada de preparo físico para estrelar longa sobre os altos e baixos da vida de um dos pioneiros do MMA e que rendeu prêmio de melhor direção no Festival de Veneza

O astro de Hollywood Dwayne "The Rock" Johnson mostra um outro lado de sua carreira nos cinemas ao abraçar um filme biográfico que, embora seja sobre um dos lutadores mais temidos no final dos anos 90, carrega muito do drama pessoal vivido fora dos ringues por Mark Kerr, um dos pioneiros do MMA, que teve ascensão e queda meteóricas na modalidade, devido a fatores como a relação conturbada com a namorada (interpretada por Emily Blunt) e a dependência em opioides — ambos abordados no longa que rendeu a Benny Safdie o prêmio de melhor diretor, no Festival de Veneza, nesta semana.

Com 1,85m e cerca de 115 quilos, a promessa do wrestling americano Mark Kerr logo se tornou um dos destaques do Vale-Tudo, modalidade de luta antecedente ao MMA, ao dominar com imponência em uma noite três adversários já na estreia, no Brasil, em 1997, para se tornar campeão do torneio "World Vale Tudo Championship". No mesmo dia surgiu o apelido que o acompanhou pelo resto de sua carreira: "Máquina de bater", logo traduzido para "The smashing machine" (nome original do filme), quando ele voltou ao país de origem.

Ganho de massa muscular

Na preparação para o papel, The Rock teve que ganhar ainda mais massa muscular do que já possuía. Para isso, ele fez uma preparação física regrada de até quatro horas por dia para alcançar o porte intimidador de Kerr. Ele também chegou a treinar MMA com o ex-lutador para fazer os movimentos de imobilização característicos da época.

A mistura da prática com o formato documental do filme tornou as cenas de luta tão viscerais quanto o que aconteceu no torneio — que em muitos casos tinham regras mínimas de apenas não dar golpes baixos ou mordidas.





Assim como as cenas muito semelhantes aos combates de Kerr, a caracterização do ator é outro ponto positivo da trama, vislumbrando o lutador nos tempos áureos, com o uso de maquiagem e até próteses, provenientes do maquiador Kazu Hiro, vencedor do Oscar por trabalhos em "O Destino de uma Nação" e "Maestro".

Contraste entre a violência e o drama

O filme produzido pelo estúdio A24 mostra, também, o lado mais sensível do lutador, contrastando as cenas de brutalidade com as inseguranças e sensibilidade que não eram esperadas de um lutador no auge da carreira, após o bicampeonato nos primórdios do UFC.

Entre as inseguranças, o impacto da relação tempestuosa com a namorada Dawn Staples e a dependência de analgésicos e anabolizantes, que circundavam suas atuações no ringue. Cenas que levaram The Rock a interpretar um personagem diferente daqueles dos blockbusters de ação que o consagraram.

"Coração Valente" termina no início do declínio esportivo da carreira de Kerr, quando ele teve a primeira derrota oficial, para o japonês Kazuyuki Fujita e antes dos fracassos consecutivos que o levaram a terminar a carreira em 2009, com um total de 15 triunfos, 11 reveses e um luta sem resultado. Ainda assim, consegue mostrar com precisão os conflitos internos de um homem que passou a fazer História no esporte que amava.

"Coração de Lutador - Smashing Machine" estreia no Brasil no dia 2 de outubro deste ano, é produzido pelo estúdio A24 e com distribuição da Diamond Films.

