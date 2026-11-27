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Música The Rolling Stones disponibilizam "Foreign Tongues, Loose Lips", edição deluxe de "Foreign Tongues" O álbum expandido traz cinco gravações feitas no mesmo período da criação de "Foreign Tongues", proporcionando aos fãs um olhar adicional à extraordinária fase criativa que envolveu o álbum

“Foreign Tongues, Loose Lips”, a edição deluxe do aclamado álbum de estúdio “Foreign Tongues”, dos Rolling Stones, ,foi lançada nesta sexta (27) via Polydor/Universal Music.



O álbum expandido traz cinco gravações feitas no mesmo período da criação de “Foreign Tongues”, proporcionando aos fãs um olhar adicional à extraordinária fase criativa que envolveu o álbum. A versão digital já está disponível em todas as plataformas digitais e a versão física em pré-venda na UMusic Store.



O novo lançamento chega no momento em que “Foreign Tongues” festeja três indicações ao Grammy 2027: Melhor Álbum de Rock (por “Foreign Tongues”), Melhor Performance de Rock e Melhor Canção Rock, ambos por “In The Stars”. A cerimônia de entrega será realizada em 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles.

As cinco novas gravações de “Foreign Tongues, Loose Lips” incluem “Where There’s A Will”, “Who You Callin’ Crazy” (com participação do saxofonista Courtney Pine), “Human Tide”, “Bad Luck Hideaway”, um dueto vocal entre Mick Jagger e Keith Richards, com Charlie Watts na bateria, e “She Still Comes Around”.



Juntas, as cinco novas canções captam a química dos Stones e seu apetite por criar músicas novas, baseadas no som inconfundível que vem definindo a banda há mais de seis décadas.

As cinco gravações de “Foreign Tongues, Loose Lips”:

1. Where There’s A Will

2. Who You Callin’ Crazy

3. Human Tide

4. Bad Luck Hideaway

5. She Still Comes Around

“Foreign Tongues, Loose Lips” está disponível numa edição em vinil, em edição deluxe em CD duplo e em formato digital. A edição em vinil traz todas as cinco gravações de “Loose Lips” em LP e mais um CD com a versão original do álbum “Foreign Tongues”. A edição em CD duplo traz as 14 faixas originais do álbum “Foreign Tongues” no CD1, e as cinco de “Loose Lips” no CD2.

Sobre o lançamento

“Foreign Tongues, Loose Lips” segue o imenso sucesso de “Foreign Tongues”, o álbum de estúdio dos Rolling Stones com 14 faixas lançado em 10 de julho de 2026 via Polydor Records, que chegou ao topo das paradas em 14 países.



O álbum foi amplamente elogiado pela crítica. “The Times” o saudou como “um ponto alto da carreira”, com cotação cinco estrelas; “The Telegraph” também deu cinco estrelas, elogiando a “vitalidade, a sagacidade, a riqueza, a energia e a alegria” do trabalho.



O disco com 14 faixas segue, menos de três anos depois, o mundialmente consagrado “Hackney Diamonds”, vencedor do Grammy que liderou paradas mundo afora e recebeu múltiplos certificados de platina.

Formatos físicos

Esta edição especial traz as cinco gravações de “Foreign Tongues, Loose Lips” em vinil vermelho, embaladas em uma capa diferenciada, com acabamento fosco e pontos brilhantes, e um orifício no centro da parte frontal.

O pacote também inclui o álbum de estúdio original “Foreign Tongues” em CD, dentro de uma capa cartonada.

“Foreign Tongues, Loose Lips” — Lista de faixas da edição em vinil

Lado A

1. Where There’s A Will

2. Who You Callin’ Crazy

Lado B

3. Human Tide

4. Bad Luck Hideaway

5. She Still Comes Around

Mais:

“Foreign Tongues” — CD com o álbum original de 14 faixas

CD DUPLO

A edição deluxe em CD duplo traz o álbum de estúdio completo “Foreign Tongues” no CD 1, com as cinco novas gravações de “Foreign Tongues, Loose Lips” reunidas no CD 2.

Apresentado em capa digisleeve de seis painéis com um livreto de 16 páginas e detalhes com acabamento em folha metálica dourada, o produto inclui a edição ampliada definitiva do aclamado novo álbum de estúdio dos Stones.

CD1 — FOREIGN TONGUES

1. Rough and Twisted

2. In The Stars

3. Jealous Lover

4. Mr. Charm

5. Divine Intervention

6. Ringing Hollow

7. Never Wanna Lose You

8. Hit Me In The Head

9. You Know I'm No Good

10.Some Of Us

11.Covered In You

12.Side Effects

13.Back In Your Life

14.Beautiful Delilah

CD2 — LOOSE LIPS

1. Where There’s A Will

2. Who You Callin’ Crazy

3. Human Tide

4. Bad Luck Hideaway

5. She Still Comes Around

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