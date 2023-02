The Rolling Stones lançam o filme-concerto "GRRR Live!", nesta sexta (10)

A- A+

A banda The Rolling Stones lançou, nesta sexta-feira (10),“GRRR Live!”, anunciado como o filme-concerto definitivo da carreira da banda. Distribuído via Mercury Studios, o conteúdo está disponível em vários formatos: LP triplo em vinil preto, LP triplo em vinil branco (exclusivo Indies), LP triplo em vinil vermelho (exclusivo d2c), CD duplo, DVD + CD duplo, BluRay + CD duplo. As versões Blu-ray e digital têm som com Dolby Atmos, disponíveis para compra.

O álbum

“GRRR Live!” foi gravado na 50 & Counting Tour, uma das mais memoráveis turnês em toda sua ilustre história. O repertório inclui algumas das maiores canções de todos os tempos, como “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, “Honky Tonk Women”, “Start Me Up”, “Gimme Shelter”, “Sympathy For The Devil” e “(I Can’t Get No) Satisfaction”.



The Rolling Stones celebraram seus 50 anos de carreira em 2012 e 2013 completando o 50 & Counting Tour, um itinerário de 30 shows por América do Norte e Europa. Em 15 de dezembro de 2012, a banda subiu ao palco do Prudential Center, em Newark, New Jersey, para o último dos quatro shows na região da Grande Nova York. A apresentação teve participações especiais de The Black Keys (“Who Do You Love?”), Gary Clark Jr & John Mayer (“Going Down”) Lady Gaga (“Gimme Shelter”), o herói local Bruce Springsteen (“Tumbling Dice”) e Mick Taylor (“Midnight Rambler”).

Ouça:

Transmitido originalmente em pay per view, em 2012, o concerto foi todo reeditado e teve seu áudio remixado. Esse material agora fica disponível, pela primeira vez, para ser revivido pelos fãs em casa. Três músicas do show de 13 de dezembro (também em Newark) serão disponibilizadas como conteúdo bônus nas edições em DVD e Blu-ray: “Respectable” (com John Mayer), “Around And Around” e “Gimme Shelter”.

Lista de faixas de “GRR Live!”:

CD1

Get Off Of My Cloud

The Last Time

It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

Paint It Black

Gimme Shelter (with Lady Gaga)

Wild Horses

Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr)

Dead Flowers

Who Do You Love? (with The Black Keys)

Doom And Gloom

One More Shot

Miss You

Honky Tonk Women

Band Introductions



CD2

Before They Make Me Run

Happy

Midnight Rambler (with Mick Taylor)

Start Me Up

Tumbling Dice (with Bruce Springsteen)

Brown Sugar

Sympathy For the Devil

You Can’t Always Get What You Want

Jumpin’ Jack Flash

(I Can’t Get No) Satisfaction

