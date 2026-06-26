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Música The Rolling Stones lançam single, lyric video e novo episódio do Podcast dos Stones Single é a mais recente faixa divulgada do próximo álbum de estúdio da banda, "Foreign Tongues", que tem lançamento marcado para 10 de julho

“Jealous Lover”, novo single dos Rolling Stones, foi ao ar nesta sexta (26), acompanhado de um videoclipe dirigido por Chris Barrett e Luke Taylor (que já trabalharam com Radiohead e Jack White) e estrelado por Anya Taylor-Joy e Charles Melton.



O single é a mais recente faixa divulgada do próximo álbum de estúdio da banda, “Foreign Tongues”, que tem lançamento marcado para 10 de julho, via Polydor/Universal Music. Ouça o single na sua plataforma favorita.

“Jealous Lover” vem acompanhado de outra faixa de “Foreign Tongues”, “Divine Intervention”, que é uma das duas músicas do álbum que contam com a participação de Robert Smith, vocalista do grupo The Cure.

Assista:







Sobre o single

“Jealous Lover”, aperitivo do novo e aguardado álbum, oferece mais um exemplo convincente da notável habilidade da banda de transitar com facilidade por diversos estilos musicais. Seguindo a energia pop rock animada do single anterior, “In The Stars”, a nova faixa apresenta um groove de R&B cheio de soul, ancorado pelo envolvente vocal principal em falsete de Mick Jagger.

"Inspirada na conexão essencial da banda com o rhythm and blues, “Jealous Lover” combina melodia contagiante, grande talento musical e letra sagaz. Jagger lança uma advertência direta a uma amante excessivamente curiosa, trazendo humor, atitude e imagens vívidas à narrativa da canção", detalha a divulgação da Universal Music.

A faixa é impulsionada pelo expressivo trabalho das guitarras de Keith Richards e Ronnie Wood, cuja interação sutil define a personalidade melódica da música. A seção rítmica, formada por Darryl Jones no baixo e Steve Jordan na bateria e percussão, fornece um groove profundo, enquanto o amigo e colaborador Steve Winwood acrescenta texturas distintas de piano elétrico Rhodes e órgão.



A instrumentação adicional do produtor Andrew Watt e do tecladista Matt Clifford realça ainda mais o som quente e cheio de soul. “Jealous Lover” destaca a química e a criatividade que continuam a definir os Rolling Stones após mais de seis décadas de carreira, combinando influências clássicas com uma abordagem revigorada e contemporânea.

Ficha técnica de “Jealous Lover”:

Mick Jagger – Vocais principais e de apoio

Keith Richards – Guitarra

Ronnie Wood – Guitarra

Darryl Jones – Baixo

Steve Jordan – Bateria e percussão

Steve Winwood – Piano elétrico Rhodes e órgão

Andrew Watt – Guitarra, volão, sintetizadores, piano

Matt Clifford – Sintetizadores

Podcast

Além de “Jealous Lover”, também é lançado hoje nas principais plataformas o Episódio 1 do podcast dos Rolling Stones. Ao longo de seis episódios, “Speaking In Tongues” levará os ouvintes para dentro do estúdio em uma jornada íntima e exclusiva que traça a história da inspiração, composição e gravação do novo disco da banda.



Começando logo após o lançamento de “Hackney Diamonds” — álbum de 2023 aclamado mundialmente e vencedor do Grammy® —, Mick, Keith e Ronnie vão refletir sobre seu processo de composição, técnicas de estúdio e as influências criativas e colaboradores que moldaram “Foreign Tongues”.

Além da banda, o podcast também conta com participações do produtor Andrew Watt, de Robert Smith, do grupo The Cure, e de Steve Winwood (ambos presentes no novo álbum), além do artista responsável pela capa do disco, Nathaniel Mary Quinn. A série é apresentada por Norah Jones, fã dos Stones desde sempre (e colaboradora ocasional da banda).





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