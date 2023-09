A- A+

MUSICA The Rolling Stones lançarão novo álbum de músicas originais em outubro Este é o primeiro lançamento do grupo desde 2016, e o primeiro com canções inéditas desde 2005

The Rolling Stones lançarão em 20 de outubro o novo álbum "Hackney Diamonds" composto por canções originais, segundo anúncio da banda nesta quarta-feira (6), em um evento especial em Londres.

O vocalista Mick Jagger especificou que o álbum será composto por 12 faixas, em entrevista ao apresentador de televisão e comediante americano Jimmy Fallon, em um teatro no bairro de Hackney, no leste de Londres, um lugar "no centro do novo álbum".

"Talvez estivéssemos com um pouco de preguiça e de repente dissemos para nós mesmos: vamos marcar uma data e gravar um álbum", brincou o carismático vocalista do grupo, Mick Jagger, que completou 80 anos em julho, e que apresentou o álbum ao lado de Keith Richards e Ronnie Wood para a imprensa.

Os três astros do rock britânico chegaram sorridentes e posaram para os fotógrafos e para os muitos fãs que aguardavam na esperança de vê-los.

Alguns fãs tiveram mais sorte e conseguiram ingressos para o Hackney Empire Theatre, onde foi realizada a coletiva de imprensa.

"Ouço os Stones desde que tenho quatro anos e moro na vizinhança (...) É uma loucura que eles estejam aqui", disse Rory McGlinchey, que vestia uma camisa da banda.

"Já era hora!", declarou outra fã, Victoria Riley, de 50 anos.

Suspense

"Hackney Diamonds" é o primeiro álbum com músicas inéditas desde 2005, quando lançaram o "A Bigger Bang". Seu último disco, "Blue and Lonesome", de 2016, foi um disco com covers de blues.

Além disso, este é o primeiro álbum desde a morte do baterista Charlie Watts, de 80 anos, que faleceu em 2021.

Segundo a BBC, alguns rumores indicam que grandes artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder e Lady Gaga participaram do álbum.

O lançamento do novo disco foi divulgado em agosto, com um anúncio enigmático no jornal local, o Hackney Gazette, que dizia "Hackney Diamonds, especialista em reparação de vidros. Inauguração em setembro de 2023". Muitos fãs detectaram imediatamente as referências à banda.

O anúncio fazia alusão às várias canções famosas da banda - como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" e "Shattered" - e o ponto na letra "i" da palavra "Diamonds" assumiu o famoso logotipo em forma de boca mostrando a língua.

O anúncio direcionava para o site "hackneydiamonds.com", que possuia a assinatura do selo Universal Music.

