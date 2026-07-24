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Lançamento The Strokes lançam novo álbum "Reality Awaits" e turnê mundial inicia em agosto; ouça O álbum foi gravado na Costa Rica com o lendário produtor Rick Rubin, com quem a banda já havia trabalhado no aclamado The New Abnormal, de 2020

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O aguardado novo álbum do The Strokes "Reality Awaits" já está disponível nas plataformas digitais, via Cult Records/RCA Records. Este é o primeiro álbum de estúdio da banda nos últimos seis anos. O disco inclui os singles: “Going Shopping” e “Falling out of Love”, que já mobilizavam os fãs em torno do lançamento.



Gravado na Costa Rica com o lendário produtor Rick Rubin , que já havia trabalhado no aclamado The New Abnormal, de 2020, o projeto teve um período no estúdio na Costa Rica. Lá, a banda convidou o diretor Johann Rashid para registrar os bastidores do processo criativo e capturar a atmosfera única das gravações.





Capa do álbum "Reality Awaits", do The Strokes.

Após as primeiras sessões de gravação, os integrantes do The Strokes e Rubin continuaram se encontrando em diferentes partes do mundo para concluir o projeto, sempre seguindo o fluxo da inspiração.

Audiovisual

O resultado dos encontros na Costa Rica deram origem ao curta-metragem In Transit: Part II, lançado ontem, que oferece uma visão exclusiva das sessões de estúdio e da criação de Reality Awaits.

In Transit: Part II funciona como uma continuação do documentário In Transit, lançado pelo grupo em 2004.



Assista:

Turnê

O projeto chega antes de uma série de apresentações que a banda realizará ao longo do ano, incluindo um grande show em sua cidade natal, no Flushing Meadows Corona Park, em Nova York — a primeira apresentação do The Strokes como atração principal na cidade em vários anos.



O evento contará com participações de Beach House, TV on the Radio e Fcukers. A turnê também passará por locais como a O2 Arena, em Londres (com duas noites de shows), a Accor Arena, em Paris, a Ziggo Dome, em Amsterdã, a Climate Pledge Arena, em Seattle, entre muitas outras cidades.

Recentemente, o The Strokes divulgou o videoclipe de “Going Shopping”, uma homenagem ao icônico vídeo de “You Can Call Me Al”, de Paul Simon.



O ator Walton Goggins assume o papel eternizado por Chevy Chase no clipe original. Na época das gravações, Goggins estava nas Ilhas Canárias filmando um longa-metragem, mas, durante uma ligação com a banda, teria respondido: “Vamos às compras!”.



No fim de maio, Julian Casablancas e seus colaboradores viajaram para Tenerife, ilha espanhola localizada na costa do Marrocos, para se encontrar com Goggins e filmar o vídeo no local. Também em maio, o The Strokes apresentou “Falling out of Love” no programa The Late Show with Stephen Colbert, em uma das últimas performances musicais da atração.

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