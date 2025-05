The Town 2025 anuncia Ludmilla, Travis Scott e Lauryn Hill

A- A+

O The Town anunciou mais atrações em seu line-up. Estão confirmados agora no festival de música atrações internacionais como os americanos Travis Scott e Jason Derulo, a cantora britânica Natasha Bedingfield e a brasileira Ludmilla. A segunda edição do evento vai acontecer na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 27, a partir das 12h.

No dia 6 de setembro, data dedicada ao hip hop e ao trap, Travis Scott comanda o Palco Skyline como o headliner da noite. Após um show apoteótico no Rock in Rio 2024, o rapper retorna ao Brasil com o espetáculo baseado em seu álbum “Utopia”. Quem abre o Palco Skyline é Filipe Ret. No Palco The One, a última atração desta noite é Lauryn Hill com YG Marley and Zion Marley (netos de Bob).





No dia 12 de setembro, quando os Backstreet Boys serão os headliners do Palco Skyline, o cantor Jason Derulo também se apresenta no mesmo espaço. Sucesso nas redes sociais, o cantor, compositor e dançarino dos EUA vai agitar a noite com hits como “Whatcha say”, “Talk dirty” e “Savage love”.



Antes dele, vem CeeLo Green, conhecido pelos hits “Crazy” e “Forget you”. Já o Palco The One tem como atração principal a cantora Luísa Sonza, referência do pop nacional. Pedro Sampaio também está no mesmo palco.



Na mesma noite, Duda Beat também sobe ao palco com faixas de seu álbum mais recente, “Tara e tal”, trazendo seu estilo único ao festival. A abertura do The One no dia 12 fica por conta de Di Ferrero, que surgiu no grupo NX Zero nos anos 2000. Ele apresenta o projeto “The hard pop party” com uma banda inédita e releituras de clássicos do pop brasileiro e internacional.

No dia seguinte, 13 de setembro, é a vez da britânica Natasha Bedingfiel abrir as apresentações do Palco Skyline. Natasha é uma cantora e compositora pop multiplatina, conhecida mundialmente por hits dos anos 2000 como “Unwritten”, “These words” e “Pocketful of sunshine”. Com mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a artista segue em evidência, impulsionada pelo ressurgimento de suas músicas no TikTok. Nesta data, também se apresenta Gloria Groove.

Já no dia 14 de setembro, o The One tem como headliner Ludmilla.

Além de Travis Scott e Lauryn Hill, o dia 6 tem Matuê, Cabelinho e Karol Conka.

No dia 7, o mais roqueiro da temporada, estão Green Day, Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson, Iggy Pop e CPM22.

No dia 12 de setembro, além de Backstreet Boys, Derulo e CeeLo, o Jota Quest sobe no Skyline. A São Paulo Square recebe Snarky Puppy, Leo Gandelman e São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares. No Quebrada, Kayblack marca presença.

O pop e suas divas iluminam o dia 13, com Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo, todas no Skyline. Criolo está no Palco Quebrada.

No último dia, 14 de setembro, Katy Perry e Camila Cabello estão no Skyline, além de Iza e J Balvin, enquanto a São Paulo Square tem Jacob Collier e João Bosco. O Quebrada tem Belo com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Pré-venda começa

Nesta terça (20), ao meio-dia, começa a pré-venda exclusiva de ingressos para clientes Itaú e associados do The Town Club, pela Ticketmaster Brasil. A venda geral de ingressos para o The Town 2025 começa às 12h do dia 27.

