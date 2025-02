A- A+

Festival The Town 2025: Camila Cabello é atração confirmada no festival em São Paulo Ela se apresenta no dia 14 de setembro, no palco Skyline, onde Katy Perry é a headliner

Depois de participar do Rock in Rio em 2022, Camila Cabello volta ao Brasil neste ano, agora como atração do The Town, em São Paulo. Segundo a organização do evento, ela foi a artista mais pedida nas redes sociais nas últimas semanas e está confirmada no palco Skyline, no dia 14 de setembro, mesma data em que Katy Perry é headliner.

A cubana radicada nos Estados Unidos, ex-integrante do Fifth Harmony, é dona de hits como "Señorita" e "Havana", que ultrapassam os 2 bilhões de streamings no Spotify, além de sucessos como "Never Be The Same", "Bam Bam"," My Oh My", "Shameless" e "I LUV IT".

Seu último disco, "C,XOXO", foi lançado em março de 2024 e teve parcerias com Drake ("Hot Uptown") e Lil Nas X ("He Knows").

O The Town acontece na Cidade da Música, no Autódromo de Interlago, nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro.

A venda do The Town Card começa na quinta-feira, 20 de fevereiro, às 19h. Ele equivale a um ingresso de gramado e permite que quem o comprar escolha a data de preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes da confirmação completa do line-up.

Atrações já confimadas

O segundo dia do evento (7 de setembro) já tem grandes nomes do rock fechados para desembarcar em São Paulo. No palco Skyline, tocam o grupo americano Green Day (grande nome do rock dos anos 1990, atração do festival-irmão, o Rock in Rio, em 2022) e os ingleses Sex Pistols (iconoclastas do punk de 1976 e uma das bandas-símbolo do movimento).

Antes deles, vêm o vocalista do grupo inglês Iron Maiden, Bruce Dickinson, e os brasileiros do Capital Inicial.

No mesmo dia, no palco The One, a atração principal será o cantor americano Iggy Pop, de 77 anos, uma lenda da música, e um dos pais do punk, com o grupo Stooges, no fim dos anos 1960.

Antes dele, no mesmo palco, quem se apresenta é a cantora baiana Pitty, um dos grandes nomes do rock nacional, que incorpora a estética e os princípios punks a um trabalho que vem desfrutando de muita popularidade ao longo dos últimos 20 anos.

Também está na lista o grupo paulistano CPM22 (sucesso do rock no começo do novo milênio) e a junção inédita dos Inocentes (banda dos primórdios do punk no Brasil, que gravou o histórico disco “Pânico em SP”) com o cantor Supla (o Papito, que desde os tempos do grupo Tokyo, nos anos 1980, batalha contra a pecha de punk de boutique).

