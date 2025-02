A- A+

The Town 2025: festival anuncia Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo Nesta segunda (17), evento também divulgou vinda de Camila Cabello, que se junta a Katy Perry em 14/9

Mais uma estrela anunciada no festival The Town: será no dia 13 de setembro que Mariah Carey, dona de hits como "We belong together", "Obsessed" e "Fantasy" se apresenta como headliner no palco Skyline.

A cantora esteve no último Rock in Rio, em 2024, Na mesma data, Jessie J vai levar seus grandes sucessos para a Cidade da Música.

A segunda performance da noite será de Ivete Sangalo, que faz sua estreia no The Town. Hoje mais cedo, o festival também divulgou mais uma atração: Camila Cabello se apresenta no palco Skyline, no dia 14 de setembro, quando Katy Perry é a headliner.

A venda do The Town Card começa quinta-feira (20), às 19h. Vale lembrar que, no Rock in Rio, os ingressos para o dia da apresentação de Mariah esgotaram em apenas 37 minutos.

Produtora, empreendedora, cantora, filantropa e a artista feminina mais vendida de todos os tempos, Mariah Carey acumula mais de 200 milhões de álbuns vendidos e 19 singles #1 na Billboard Hot 100, sendo 18 de sua autoria — mais do que qualquer artista solo na história.

Inspiração para gerações da música pop, sua potência vocal, com um alcance de cinco oitavas, garantiu importantes conquistas, incluindo 34 indicações e cinco prêmios Grammy.

Jessie J é uma artista multiplatina, vencedora do Brit Awards e indicada ao Grammy.

Com canções como “Price Tag”, presente no primeiro disco, que conquistou o primeiro lugar em 18 países e alcançou a marca de platina quádrupla, a artista vocaliza questões importantes e ecoa mudanças na sociedade.

Outro grande sucesso da sua peça de estreia, a música “Domino” conquistou o título de platina dupla e conta com mais de 600 milhões de streamings.

Realizando o segundo show do dia do Skyline, Ivete Sangalo deve trazer ao The Town show cheio de sucessos contagiantes, passando por clássicos como "Sorte grande", "Acelea aê", "Abalou" e o hit deste verão, "Energia de gostosa".

