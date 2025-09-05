A- A+

SHOW The Town 2025: saiba como chegar, o que pode levar, horário de abertura dos portões e outras dicas Katy Perry, Travis Scott, Green Day e Mariah Carey estão entre as principais atrações do evento

Falta pouco para começar mais uma edição do The Town. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Katy Perry, Travis Scott, Green Day e Mariah Carey estão entre as principais atrações.

Veja, a seguir, algumas dicas importantes sobre o The Town.

Que horas começa o The Town 2025?

Abertura de portas: 12h

Última entrada no evento: 0h

Encerramento do evento: 2h

Como chegar no The Town 2025?

Metrô — É possível ir de metrô, de trem ou de ônibus para o The Town, que vai acontecer no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Repetindo o esquema de 2023, metrôs e trens metropolitanos funcionarão 24 horas por conta do festival.



A Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, será a linha oficial para chegar ao The Town. O embarque funciona até às 00h em todas as linhas. A partir deste horário, será possível embarcar somente na estação Autódromo e desembarcar e fazer integração em qualquer outra estação.

Trem Expresso — O Trem Expresso The Town terá duas rotas exclusivas, com paradas reduzidas, e desembarque na estação mais próxima de Interlagos. De lá, anda-se cerca de 10 minutos até os portões do festival.



As partidas de Barueri e Morumbi-Claro acontecerão a cada uma hora, enquanto a Estação Pinheiros, ponto de conexão entre as duas rotas, terá embarques a cada 30 minutos. Na volta, os embarques ocorrerão entre 00h e 2h30, com bilhetes a R$ 35 (ida e volta) à venda no site da ViaMobilidade.





Ônibus — Os ônibus metropolitanos fazem o desembarque na Avenida José Carlos Pace, próxima ao portão A de entrada do festival. O Ônibus The Town Express terá embarques em cinco terminais da cidade de São Paulo: Metrô Barra Funda, Vila Yara, Panamby, Jardins e Penha.



O embarque acontece entre 10h e 20h e os ônibus vão direto para o festival, sem paradas. A volta será a partir das 22h, por ordem de chegada. A passagem tem valor fixo de R$ 40 (ida e volta). Tickets estão à venda no site do The Town. Já os Ônibus Primeira Classe, também oferecidos pelo evento, tem embarque e desembarque dentro do Autódromo de Interlagos. Tem saídas da capital paulista, outras cidades de São Paulo e de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Os tickets estão à venda no site da Ticketmaster Brasil. Os preços vão variar entre R$ 220 e R$ 750, dependendo do local escolhido.

Há estacionamento no The Town 2025?

Não há estacionamento no Autódromo de Interlagos. Desta forma, é recomendável utilizar transporte público ou serviços de transporte por aplicativo para chegar ao festival.

O que pode levar para o The Town 2025?

Veja o que você pode levar para o The Town:

Garrafas plásticas transparentes de até 500ml com água;

Protetor solar apenas em creme e em embalagem de plástico;

Protetor labial em embalagens de plástico;

Repelente em creme e em embalagem de plástico;

Boné;

Viseira;

Capa de chuva;

Até 5 itens de alimentos por pessoa, priorizando alimentos industrializados e lacrados (biscoitos, barras de cereal), frutas cortadas ou sanduíches em embalagem transparente e não rígida.

Veja o que você não pode levar para o The Town:

Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

Garrafas com embalagem superior a 500ml;

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc);

Brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

Barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos;

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

Medicamentos fora de embalagem original e sem receita médica emitida no nome do portador;

Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

Sprays;

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares;

· Buzinas de ar comprimido;

Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões.

Como comprar ingressos para o The Town 2025?

Os ingressos estão disponíveis somente pela Ticketmaster, pelo site ticketmaster.com.br. É permitida a venda de 4 ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo 1 meia entrada por dia. No máximo, é permitida a venda de 20 ingressos por CPF. O pagamento poderá ser efetuado com PIX ou cartão de crédito com parcelamento, sem juros, em até seis vezes.

Quais os preços dos ingressos para o The Town 2025?

Os ingressos para um dia custam R$ 487,50 (para meia entrada) e R$ 975,00 (inteira). A meia entrada é destinada para maiores de 60 anos, Estudantes, Jovens de baixa renda, Pessoas com Deficiência, Profissionais das Redes Públicas de Ensino de São Paulo e Aposentados.

