The Town card começa a ser vendido nesta quinta; veja como comprar

A partir de hoje, às 19h, começa a venda do The Town Card, primeira modalidade de ingressos para o festival que acontece nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Cada card corresponde a um ingresso de gramado para qualquer dia de evento (o fã poderá escolher qual dia quer ir posteriormente).

As vendas acontecem exclusivamente no site da ticketmaster ao custo de R$ 895 (inteira) e R$ 447,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência.

Em cartões de crédito, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes (ou oito vezes para clientes Itaú –com limite de unidades).

Na primeira edição do The Town, em 2023, a modalidade de venda do card esgotou em pouco mais de três horas.

O festival já anunciou algumas das estrelas que estão escaladas para se apresentar na segunda edição do evento. São elas: Mariah Carey, Camila Cabello, Katy Perry, Bruce Dickinson, Jessie J, Green Day, Sex Pistols e Iggy Pop.

O palco de jazz, com Jacob Collier e Kamasi Washington foi o primeiro a ter o line-up completo anunciado. Na programação, uma formação de músicos exclusiva, chamada São Paulo Square Big Band, abrirá os trabalhos do palco em todos os dias de festival.

