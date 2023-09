A- A+

SHOW The Town: com que roupa eu vou? Veja a previsão do tempo para este sábado (9) Começo da tarde deve ser de muito sol, mas há, sim, possibilidade de fazer frio e de chuva à noite

Se tem uma lição que os três primeiros dias do The Town deixaram é: esteja preparado, pois o clima da capital paulista pode sempre surpreender. A estreia do irmão mais novo do Rock in Rio, por exemplo, foi debaixo d'água. Já no segundo dia, o calor não deu trégua um minuto sequer. E o terceiro, na última quinta-feira, começou sob sol forte, mas logo foi tomado por um céu cinza e vento gelado.

Para o sábado, a promessa é de bastante calor nas primeiras horas da tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE-SP), os termômetros começam em 17°C ao amanhecer e podem chegar a 30°C no meio do dia. Mas no fim da tarde e no início da noite, a aproximação de uma fraca frente fria deve provocar rajadas de vento e aumento de nebulosidade.

A chuva é uma incógnita. Enquanto o CGE diz que não há previsão, o Climatempo, para a tristeza do público do festival, aponta em 90% a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Por isso, fica a dica: vá ao festival com uma roupa fresca, mas leve capa de chuva e casaco. É importante também usar calçados confortáveis — anda-se muito no The Town — e que resistam a poças d'água e de lama.

No sábado, o público poderá curtir os shows de Pitty, Foo Fighters, Garbage e Yeah Yeah Yeahs no palco Skyline, o principal do festival. Já no vizinho, chamado The One, o Barão Vermelho se apresenta com o mineiro Samuel Rosa (ex-vocalista e guitarrista do Skank) e há também Detonautas, Wet Leg e Terno Rei — este convidando Fernanda Takai e Mahmundi.

