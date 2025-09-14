A- A+

festival The Town confirma terceira edição em 2027 Também foram confirmadas as datas do Rock in Rio de 2026, em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

A organização do The Town confirmou a terceira edição do festival para 2027, também no Autódromo de Interlagos. Também foram confirmadas as datas do Rock in Rio de 2026, em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

O último dia desta edição do The Town ocorre neste domingo (14), que tem como principais atrações Katy Perry, Camila Cabello, Ludmilla, J Balvin e Belo.

— Muitos felizes de confirmar que em 2027 a gente vai estar de volta. No fim de um evento, começa a jornada do outro, e agora a gente passa a bola para o Rio de Janeiro — disse Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, que organiza tanto o The Town quanto o Rock in Rio.

— A gente vai ter o The Town 2027, vai ser maravilhoso, a grande questão é que em 2027 vai ser melhor ainda — disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante coletiva de imprensa.

A segunda edição contou com 420 mil pessoas, e apenas um dos dias teve ingressos esgotados, 6 de setembro, que teve Travis Scott e Lauryn Hill como headliners.

Apesar de hoje ser o último dia do festival em São Paulo, o espetáculo terá continuidade com uma apresentação de Mariah Carey em um palco flutuante sobre o rio Guamá, em Belém, no dia 17. Na ocasião, também se apresentarão Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, todas representantes da música paraense. Este será um show fechado, mas que será transmitido pela TV Globo. O palco que foi montado no rio tem a forma de uma vitória-régia, com uma estrutura de 10 toneladas de flor, que foi feita em metalon e revestida com tecido.

Já no dia 20 de setembro, haverá um evento aberto ao público, gratuitamente, no Estádio do Mangueirão, em Belém, com Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria convida Lia Sophia e Orquestra Jovem Vale Música.

— Aqui a gente quer mostrar pro mundo essa mensagem no ano em que a gente está recebendo a COP. A floresta de pé é mais valiosa para a gente do que a floresta abaixo, como costumavam dizer para nós — disse Roberta Medina.

Veja também