show The Town: conheça a história do festival que começa neste sábado Palco principal recebe Travis Scott como show principal, junto a nomes nacionais como Filipe Ret, Matuê, Teto, MC Cabelinho e Tasha & Tracie

Dentro de poucas horas, São Paulo recebe a terceira edição de um dos maiores eventos culturais de sua história recente: o The Town, festival de música, arte e entretenimento que foi criado em 2023 como uma grande celebração à metrópole.

O The Town 2025 acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, e traz nomes como Katy Perry, Travis Scott, Green Day e Mariah Carey como principais atrações.

A homenagem à São Paulo está em cada detalhe do evento, dos cenários às ativações. O próprio logotipo reforça a inspiração, com guitarras que lembram os arranha-céus paulistanos.



No site oficial, o conceito é resumido na frase: "São Paulo inspira The Town, The Town celebra São Paulo", prometendo uma experiência imersiva que valoriza a atmosfera vibrante e criativa da capital.

O projeto foi criado pela mesma equipe responsável pelo Rock in Rio, evento comandada por Roberto Medina que nasceu em 1985. Embora compartilhe a grandiosidade e a estrutura do evento carioca, o The Town se diferencia justamente por abraçar a essência paulistana: seu ritmo, sua estética e sua energia própria. Saiba mais detalhes sobre o evento:

Que horas começa o The Town 2025?

Abertura de portas: 12h

Última entrada no evento: 0h

Encerramento do evento: 2h

Como chegar no The Town 2025?

Metrô — É possível ir de metrô, de trem ou de ônibus para o The Town, que vai acontecer no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Repetindo o esquema de 2023, metrôs e trens metropolitanos funcionarão 24 horas por conta do festival. A Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, será a linha oficial para chegar ao The Town. O embarque funciona até às 00h em todas as linhas. A partir deste horário, será possível embarcar somente na estação Autódromo e desembarcar e fazer integração em qualquer outra estação.

Trem Expresso — O Trem Expresso The Town terá duas rotas exclusivas, com paradas reduzidas, e desembarque na estação mais próxima de Interlagos. De lá, anda-se cerca de 10 minutos até os portões do festival. As partidas de Barueri e Morumbi-Claro acontecerão a cada uma hora, enquanto a Estação Pinheiros, ponto de conexão entre as duas rotas, terá embarques a cada 30 minutos. Na volta, os embarques ocorrerão entre 00h e 2h30, com bilhetes a R$ 35 (ida e volta) à venda no site da ViaMobilidade.

Ônibus — Os ônibus metropolitanos fazem o desembarque na Avenida José Carlos Pace, próxima ao portão A de entrada do festival. O Ônibus The Town Express terá embarques em cinco terminais da cidade de São Paulo: Metrô Barra Funda, Vila Yara, Panamby, Jardins e Penha. O embarque acontece entre 10h e 20h e os ônibus vão direto para o festival, sem paradas. A volta será a partir das 22h, por ordem de chegada. A passagem tem valor fixo de R$ 40 (ida e volta). Tickets estão à venda no site do The Town. Já os Ônibus Primeira Classe, também oferecidos pelo evento, tem embarque e desembarque dentro do Autódromo de Interlagos. Tem saídas da capital paulista, outras cidades de São Paulo e de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Os tickets estão à venda no site da Ticketmaster Brasil. Os preços vão variar entre R$ 220 e R$ 750, dependendo do local escolhido.

Há estacionamento no The Town 2025?

Não há estacionamento no Autódromo de Interlagos. Desta forma, é recomendável utilizar transporte público ou serviços de transporte por aplicativo para chegar ao festival.

O que você pode levar para o The Town 2025

Garrafas plásticas transparentes de até 500ml com água;

Protetor solar apenas em creme e em embalagem de plástico;

Protetor labial em embalagens de plástico;

Repelente em creme e em embalagem de plástico;

Boné;

Viseira;

Capa de chuva;.

Até 5 itens de alimentos por pessoa, priorizando alimentos industrializados e lacrados (biscoitos, barras de cereal), frutas cortadas ou sanduíches em embalagem transparente e não rígida.

O que você não pode levar para o The Town

Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

Garrafas com embalagem superior a 500ml;

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc);

Brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

Barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos;

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

Medicamentos fora de embalagem original e sem receita médica emitida no nome do portador;

Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

Sprays;

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares;

Buzinas de ar comprimido;

Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões.

