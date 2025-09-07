A- A+

FESTIVAL The Town: CPM 22 comemora 30 anos de carreira ao som de gritos de 'sem anistia' da plateia 'A voz do povo tem o poder', reagiu vocalista

Pairava uma névoa de terra fina nos rostos da plateia que sacolejava freneticamente em frente ao palco The One. Trata-se do efeito dos primeiros minutos do show do CPM 22 no The Town. A apresentação começou a bordo de “Regina Let’s Go” e da barulhenta “Garota da TV”, seguida de “Tardes de Outubro” todas da virada do milênio, quando a banda começou a ocupar espaço no cenário do rock nacional.

No começo da apresentação, a voz do vocalista Badauí pareceu baixa em relação ao resto da banda, coisa que foi resolvida rapidamente, lá pela segunda faixa.

A apresentação no The Town ocorre em meio a celebração de 30 anos da banda paulista. E essa era, mais ou menos, a faixa de idade dos fãs que se acumulavam nos gramados de Interlagos. Foram esses mesmos que empolgaram-se ao som da confessional “O mundo da voltas”, lançada também nos anos 2000.

Não demorou para que a plateia embarcasse em gritos de “Sem Anistia”, o que foi apoiado por Badaui.

— A voz do povo tem o poder — disse.

Em sintonia com o público, a banda não demorou a oferecer a mais radiofônica “Dias Atrás” e “Apostas e Certezas”, faixa que conta com favoritismo de Badaui, que diz sempre incluí-la em roteiros de shows, seja qual for a ocasião.

Fica como momento marcante da apresentação quando a banda ficou em silêncio para ouvir a plateia cantar o refrão de “Não sei viver sem ter você” com grande fluência. Antes de acabar, o CPM reverenciou os Paralamas do Sucesso com uma versão de “Meu Erro” em compasso acelerado. Coube direitinho no setlist da banda, embora tenha sido lançado quase em sua totalidade cerca de duas décadas depois do hit dos Paralamas.

Antes de encerrar, Badaui voltou à política e lamentou o momento “frágil” da democracia, conforme disse. A essa altura só faltava “Desconfio” pra encerrar, em alto, bom som e vigor de sobra.



A transmissão ao vivo do The Town acontece hoje, e nos dias 12, 13 e 14 de setembro, a partir das 14h25, pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis. A TV Globo exibe um especial todas as noites — aos sábados, após o Altas Horas e, nos outros dias, após o Estrela da Casa.

