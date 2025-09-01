The Town: festival anuncia últimos ingressos do primeiro dia, com Travis Scott
Festival acontece nos dias 6,7, 12, 13 e 14 de setembro; mesma data também terá Burna Boy e Filipe Ret
O festival The Town, que acontece nos dias 6,7, 12, 13 e 14 de setembro, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos anunciou que os ingressos para o primeiro dia de atividades, com Travis Scott de headliner, estão perto de esgotar.
No mesmo dia, a chamada "Cidade da Música" também receberá Don Toliver, Lauryn Hill, Burna Boy e Filipe Ret.
No ano passado, Travis Scott foi atração principal do palco Mundo, no Rock in Rio. No The Town, ele deve subir ao palco do The Town, às 23h15. Lauryn Hill, por sua vez, sobe mais cedo ao palco, às com os filhos YG Marley e Zion Marley, às 21h55.
No domingo, haverá um dia mais roqueiro do festival, também com ingressos à venda. A atividade terá como atração que fecha a noite o Green Day, às 23h15. Antes deles, também se apresentam Sex Pistols feat. Frank Carter, Bruce Dickinson, Iggy Pop, CPM 22, Capital Inicial e outras atrações.
No palco São Paulo Square, lar do jazz e do blues, o festival ainda terá o norte-americano Kamasi Washington.
Em recente entrevista ao Globo, o artista falou que o show terá como foco principal a conexão com os brasileiros, público que conhece muito bem, pois já esteve diversas vezes no país.
— Temos novas músicas, vamos tocá-las. Sempre tento fazer de cada show uma experiência única. Criar uma conexão entre os músicos e os ouvintes é fácil no Brasil — declara. — E fazer essa conexão cria uma experiência especial. Tento não colocar muitas barreiras na música.
O ingresso do festival, que acontece pela segunda vez na capital paulista, custa R$ 975,00 a inteira e R$ 487,50 a meia–entrada e não há cobrança de taxa de conveniência.
Haverá checagem de documento que comprove o benefício de meia–entrada nas entradas do festival.