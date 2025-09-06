The Town: Fogo, fumaça e girassóis em destaque no show 'visual' de MC Cabelinho
Músico foi destaque do primeiro dia do The Town, em São Paulo
MC Cabelinho, ruidoso expoente do trap nacional, não economizou: seu show teve fogos, telão gigante fazendo as vezes de “degrau” para o palco, e labaredas de fogo flamejando a todo tempo. Foi em meio a essa parafernália que o carioca apareceu cantando “Vem Marolar”, acompanhado palavra a palavra pelos jovens beirando os 20 anos de idade que o viam da plateia
Vestido de uniforme tático, com coletes e proteções nos braços, o arrematou o look com girassóis nos “cabelinhos” trançados. Repetindo o modelo de Filipe Ret, ele também pediu que “rodas punk” se formassem na plateia, a essa altura bastante ocupada por fãs.
Um balé com ares de zumbi (Thriller, é voce?) foi responsável por arrematar a faixa “Bala e Fogo”, apresentada sob uma névoa espessa no palco.
Leia também
• Filipe Ret pede 'liberdade para Oruan' em show no The Town
• The Town 2025 começa sob garoa fina e com multidão da Geração Z
• The Town: Karol Conká faz encontro de gerações e encarna "mamacita" com filho no palco
O autotune capaz de deixar a voz com textura metálica, usada com abundância por Cabelinho chegou no auge na faixa “Meu Mundo”, mais funkeada que a toada de canções até aqui.