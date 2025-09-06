The Town: Karol Conká faz encontro de gerações e encarna "mamacita" com filho no palco
Rapper curitibana recebeu também Ajuliacosta e Ebony em primeira apresentação no "The One"
Rapper curitibana recebeu também Ajuliacosta e Ebony em primeira apresentação no ‘The One’Foi com a faixa “Kaça”, lançada em 2018, que Karol Conka abriu os trabalhos no palco The One — cuja localização mudou, em relação à edição anterior do The Town, e ficou mais favorável para o trânsito da plateia.
A canção, apresentada com forte apelo das batidas eletrônicas, encontrou uma plateia que ainda se acomodava no festival. Não demorou muito para que ela apostasse na faixa “É O Poder”, lançada em 2015, quando Karol já se destacava como figura inventiva e “poderosa”, como ela mesma diz, do rap nacional.
O que trouxe alguma energia para a plateia um pouco amuada pelo frio que instalou-se no Autódromo de Interlagos, onde funcionará a Cidade da Música até semana que vem.
Leia também
• The Town 2025 começa sob garoa fina e com multidão da Geração Z
• Orlando Bloom fala pela primeira vez da separação de Katy Perry, atração do The Town dia 14
• Nick Carter, do Backstreet Boys, marca festinha no mesmo dia da apresentação do grupo no The Town
Foi com a faixa “Kaça”, lançada em 2018, que Karol Conká abriu os trabalhos no palco The One — cuja localização mudou, em relação à edição anterior do The Town, e ficou mais favorável para o trânsito da plateia. A canção, apresentada com forte apelo das batidas eletrônicas, encontrou uma plateia que ainda se acomodava no festival.
Não demorou muito para que ela apostasse na faixa “É O Poder”, lançada em 2015, quando Karol já se destacava como figura inventiva e “poderosa”, como ela mesma diz, do rap nacional. O que trouxe alguma energia para a plateia um pouco amuada pelo frio que instalou-se no Autódromo de Interlagos, onde funcionará a Cidade da Música até semana que vem.
— Tô até ofegante — divertiu-se, na primeira comunicação com a plateia.
Com um vestido marrom de contornos surrealistas (o traje de acabamento acetinado tinha até mamilos de metal), Karol ajustou a peça numa versão mais curta ao tocar a “Mundo Louco”, fruto de seu álbum de estreia, “Batuk Freak”. Foi nessa hora que a curitibana deu mais destaque a voz, performando parada em frente ao pedestal do microfone, mas passeando pelas rimas da letras.
Num encontro de gerações, Karol abriu espaço para AJuliacosta, rapper paulista de 26 anos. A jovem rapidamente arrebatou a plateia com um remix de “Crazy in Love”, de Beyoncé, mas aqui com rimas da brasileira ocupando as letras.
A rapper convidada exaltou a presença feminina no segmento e cantou a faixa “Você parece com vergonha”, em que a letra se dirige a outras mulheres. “Bota a camisinha nesse mano que 'cê’ conheceu/ O que ele fez com a ex dele, vai ser B.O. seu” canta.
Julia ainda encontrou espaço para entregar uma música de seu novo álbum, ainda inédito.
Logo depois, Karol encarnou o papel de “mamacita” e trouxe ao palco seu filho Jorge, com quem dividiu os vocais da música “Sandalia”, originalmente gravada com Karol e Rincon Sapiência. Sem medo de ser coruja, declarou:
— Arrasou, filho. Lindo, né, gente? — disse.
Enquanto rolava o show de Karol Conká no palco The One, uma multidão significativamente maior se reunia em frente ao Factoy à espera do cearense WIU, astro do trap brasileiro.
Saudado com mãos para o alto por um público em boa parte adolescente, tatuado e vestido de preto, ele começou seu show pouco antes das 15h, com "Horas iguais", música gravada com o hoje encarcerado MC Oruam. Batidas fortes e climas melancólicos marcaram o início do show, que ainda teve hits como Mantém e Pitbull. No trap-piseiro Rainha da finesse, o público feminino cantou com WIU os versos "se o teu cabelo não bate na banda, deixa que eu bato"e, achando graça. (colaborou Silvio Essinger)