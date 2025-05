A- A+

the town 2025 The Town anuncia Lionel Richie, que retorna ao Brasil após quase uma década Festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O The Town acaba de confirmar uma das maiores atrações internacionais de sua segunda edição: Lionel Richie será headliner do palco The One no dia 13 de setembro de 2025.

Ícone do pop e do R&B, o cantor retorna ao Brasil após quase dez anos.

Com mais de 125 milhões de álbuns vendidos, Richie teve uma carreira marcada por hits como "Easy", "Hello", "All night long", "Endless love" e "Say you, say me".

O artista também é coautor de "We are the world", canção que se tornou símbolo de solidariedade internacional ao reunir 45 grandes nomes da música em 1985. Lionel Richie venceu quatro prêmios Grammy, um Oscar e um Globo de Ouro.

O show de Richie será na mesma data da apresentação de Mariah Carey, que lidera o palco Skyline e com quem ele dividiu uma turnê nos EUA em 2017.

Jessie J e Ivete Sangalo também estão confirmadas no dia 13 de setembro.

O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A venda geral de ingressos começa ao meio-dia do dia 27 de maio, exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil. A organização recomenda o cadastro prévio para agilizar a compra.

