The Town: "maior fã" de Maroon 5, segundo o vocalista, ja espera para ver o show na grade às 23h

A- A+

Era próximo das 11h quando o designer Renato Bodeman chegou aos arredores do Autódromo de Interlagos. O motivo da visita é o show da banda Maroon 5, que acontecerá só as 23h no The Town — festival irmão do Rock in Rio que começa a segunda rodada de shows na capital paulista.

Bodeman é o tipo de fã fiel e fervoroso. Está será a 36ª vez que verá a banda em um show. E daqui parte para Belo Horizonte, na Arena MRV, para ver o 37º.

— Tomei um café da manhã bem reforçado, é de agora em diante só água — ri, colado na grade. —Moro nos Estados Unidos e minha mãe, que mora em Pernambuco, lamentou que não poderei visitá-la nesta viagem, mas ela diz que entende.

O rapaz está à frente de um portal especializado para a banda. Vai em todos os shows usando a camiseta estilizada do site. O ‘look’ foi um atalho para que Adam Levine, o vocalista, o reconhecesse em uma apresentação em Las Vegas e oferecesse ingressos grátis para qualquer show que quisesse naquela cidade. De quebra, ainda ouviu do ídolo que ele era o “maior fã” que o vocalista conhecia.

— Quero muito ouvir Animals. E não, não enjoa ver o show tantas vezes. Basta começar que já quero chorar — gargalha.

Veja também

Kayky Brito Empresa desbloqueia de plataforma motorista que atropelou Kayky Brito