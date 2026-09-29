A- A+

FAMOSOS The Town: Marilyn Manson é acusado de estupro por atriz de Game of Thrones e de abusos por ex-noiva Esmé Bianco, Evan Rachel Wood e Ashley Walters estão entre as mulheres que relataram agressão sexual; cantor nega relações sem consentimento

A escalação de Marilyn Manson para o The Town 2027 recoloca sob os holofotes uma sequência de acusações que acompanha o cantor há mais de uma década. Entre as mulheres que fizeram denúncias contra o artista estão a atriz Esmé Bianco, conhecida por interpretar Ros em “ Game of Thrones” (2011-2019), a atriz Evan Rachel Wood, ex-noiva do músico, e Ashley Walters, que trabalhou como sua assistente. Os relatos envolvem acusações de estupro, agressão sexual e abusos físicos e psicológicos. Manson nega ter praticado atos sexuais sem consentimento.

O músico, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, foi anunciado na última segunda-feira (28) para o primeiro dia do The Town 2027, em 4 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele se apresentará no Palco Skyline na mesma noite em que o Slipknot será o headliner.

A presença de Manson no festival chamou atenção justamente pelo histórico de denúncias. Vice-presidente artístico da Rock World, empresa responsável pelo The Town e pelo Rock in Rio, Zé Ricardo reconheceu a controvérsia ao comentar a escolha e citou o fato de o cantor não ter sido condenado.

— O Marilyn Manson está com o Slipknot na turnê e é um artista que nunca tocou com a gente. É um artista controverso, mas muito talentoso, e pesa muito isso sobre o fato de ele não ter sido condenado. Então, a gente vem muito com esse pensamento — afirmou, ao GLOBO.

Esmé Bianco, atriz de ‘Game of Thrones’

Entre as mulheres que levaram acusações contra Marilyn Manson à Justiça está Esmé Bianco. A atriz britânica, conhecida pela participação em “Game of Thrones”, entrou com uma ação em 2021 na qual acusou o cantor de estupro e de abusos físicos, sexuais e psicológicos durante o relacionamento entre os dois.

O processo chegou ao fim em 2023, após Manson e Bianco firmarem um acordo extrajudicial. Com isso, as acusações não foram julgadas pelo tribunal.

Evan Rachel Wood denunciou ‘anos de abuso’

Um dos relatos de maior repercussão partiu de Evan Rachel Wood. Ex-noiva de Marilyn Manson, a atriz tornou público em 2021 que o identificava como o homem que, segundo ela, a submeteu a “anos de abuso”.

Wood afirmou que começou a ser manipulada ainda jovem, durante o relacionamento com o cantor, e relatou episódios de violência física, sexual e psicológica. No documentário “Phoenix rising”, lançado posteriormente, ela aprofundou as acusações.

A atriz também afirmou que foi submetida a uma relação sexual sem consentimento durante a gravação do clipe de “Heart-Shaped Glasses (When the heart guides the hand)”, em 2007. Segundo Wood, a cena havia sido combinada como uma simulação. Manson negou a acusação.

Em 2022, o cantor processou Wood e a artista Illma Gore por difamação, sustentando que as duas teriam articulado uma campanha para estimular denúncias contra ele. Partes relevantes da ação foram rejeitadas pela Justiça. Em 2024, Manson desistiu do processo e concordou em pagar cerca de US$ 327 mil em honorários advocatícios de Wood.

Processo de ex-assistente foi reaberto

Outro caso envolve Ashley Walters, que trabalhou como assistente de Marilyn Manson entre 2010 e 2011. Ela acusa o músico de agressão sexual e outros abusos durante o período em que trabalhou para ele.

A ação havia sido impedida anteriormente por causa do prazo de prescrição, mas voltou à Justiça em janeiro de 2026 depois que um tribunal da Califórnia permitiu sua retomada. Uma mudança na legislação estadual criou uma nova janela para que determinados casos antigos envolvendo violência sexual fossem novamente apresentados aos tribunais.

A defesa de Manson contesta a aplicação da nova lei ao caso de Walters e sustenta que as acusações não se enquadram nos critérios previstos pela legislação. O cantor também nega as acusações.

Modelo retirou acusações

A modelo Ashley Morgan Smithline também chegou a acusar Marilyn Manson de violência sexual. Ela entrou com uma ação contra o músico, mas o processo foi encerrado em 2023 depois que perdeu sua representação jurídica e não contratou um novo advogado dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Posteriormente, Smithline retirou suas acusações e afirmou ter sido influenciada por Evan Rachel Wood. Wood negou a declaração.

Além desses casos, uma mulher cuja identidade foi mantida em sigilo entrou com uma ação em Nova York acusando Manson de tê-la estuprado quando ela tinha 16 anos, na década de 1990. O processo também relatava outros episódios de abuso nos anos seguintes.

Investigação criminal não resultou em acusação

Marilyn Manson também foi alvo de uma investigação criminal de quase quatro anos conduzida em Los Angeles. Em janeiro de 2025, a Promotoria decidiu não apresentar acusações.

Segundo o promotor Nathan Hochman, as denúncias de violência doméstica analisadas já haviam ultrapassado o prazo de prescrição. Em relação às alegações de agressão sexual, a Promotoria afirmou que as provas reunidas não eram suficientes para sustentar uma acusação além de dúvida razoável.

Isso significa que Manson não chegou a ser julgado criminalmente por aqueles episódios. Ele afirma que suas relações íntimas foram consensuais e já classificou as acusações contra ele como distorções de sua vida pessoal.

A repercussão das denúncias também atingiu sua carreira. Em 2025, um show do cantor em Brighton, na Inglaterra, foi cancelado após protestos de grupos de ativistas e críticas de políticos locais.

No The Town, Marilyn Manson está escalado para 4 de setembro de 2027, no Palco Skyline. O Slipknot fecha a mesma noite. A terceira edição do festival será realizada nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro, no Autódromo de Interlagos.

Veja também