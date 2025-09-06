Seg, 08 de Setembro

FESTIVAL

The Town: line-up do fim de semana tem Travis Scott, Lauryn Hill e Green Day; veja a programação

Festival abre edição de 2025 neste sábado (6)

The Town começa neste sábado (6), com Travis Scott comandando o line-upThe Town começa neste sábado (6), com Travis Scott comandando o line-up - Foto: reprodução/site oficial

Chegou o grande dia: começa uma nova edição do The Town. O festival, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, abre suas portas para o público neste sábado (6), a partir das 12h.

Durante o fim de semana, nomes como Travis Scott, Felipe Ret, Green Day, Bad Religion, Iggy Pop e Pitty prometem transformar o espaço em uma grande celebração da música.

Confira a seguir o line-up completo.

Sábado (6)

Palco Skyline

15h40: The Flight

16h50: Filipe Ret

18h10: Burna Boy

20h30: Don Toliver

23h15: Travis Scott

Palco The One

14h40: Karol Conká convida AJULIACOSTA e Ebony

17h00: MC Cabelinho

19h20: Matuê

21h55: Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley

Palco Factory

13h00: Budah

14h45: Borges

17h05: WIU

19h25: Teto

Palco Quebrada

15h55: Batalha da Aldeia: Superliga The Town

18h15: Tasha & Tracie

20h35: MC Hariel convida MC Marks

Palco São Paulo Square

14h00: São Paulo Square Big Band

17h10: SP Square Big Band com Tony Gordon

19h30: Joabe Reis

22h05: Stacey Ryan

The Tower

01h05: Victor Lou & DJ GBR

Domingo (7)

Palco Skyline

15h50: Capital Inicial

18h10: Bruce Dickinson

20h30: Bad Religion

23h15: Green Day

Palco The One

14h40: Supla & Inocentes

17h00: CPM 22

19h20: Pitty

21h55: Iggy Pop

Palco Factory

13h00: The Mönic convida Raidol

14h45: Ready To Be Hated

17h05: Karina Buhr

19h25: Tihuana

Palco Quebrada

15h55: Batalha da Aldeia: Superliga The Town

18h15: Punho de Mahin & MC Taya

20h35: Black Pantera

Palco São Paulo Square

14h00: São Paulo Square Big Band

17h10: SP Square Big Band com Clariana

19h30: Orquestra Mundana Refugi

22h05: Kamasi Washington

The Tower

01h05: Cat Dealers

