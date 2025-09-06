The Town: line-up do fim de semana tem Travis Scott, Lauryn Hill e Green Day; veja a programação
Festival abre edição de 2025 neste sábado (6)
Chegou o grande dia: começa uma nova edição do The Town. O festival, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, abre suas portas para o público neste sábado (6), a partir das 12h.
Durante o fim de semana, nomes como Travis Scott, Felipe Ret, Green Day, Bad Religion, Iggy Pop e Pitty prometem transformar o espaço em uma grande celebração da música.
Confira a seguir o line-up completo.
Sábado (6)
Palco Skyline
15h40: The Flight
16h50: Filipe Ret
18h10: Burna Boy
20h30: Don Toliver
23h15: Travis Scott
Palco The One
14h40: Karol Conká convida AJULIACOSTA e Ebony
17h00: MC Cabelinho
19h20: Matuê
21h55: Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley
Palco Factory
13h00: Budah
14h45: Borges
17h05: WIU
19h25: Teto
Palco Quebrada
15h55: Batalha da Aldeia: Superliga The Town
18h15: Tasha & Tracie
20h35: MC Hariel convida MC Marks
Palco São Paulo Square
14h00: São Paulo Square Big Band
17h10: SP Square Big Band com Tony Gordon
19h30: Joabe Reis
22h05: Stacey Ryan
The Tower
01h05: Victor Lou & DJ GBR
Domingo (7)
Palco Skyline
15h50: Capital Inicial
18h10: Bruce Dickinson
20h30: Bad Religion
23h15: Green Day
Palco The One
14h40: Supla & Inocentes
17h00: CPM 22
19h20: Pitty
21h55: Iggy Pop
Palco Factory
13h00: The Mönic convida Raidol
14h45: Ready To Be Hated
17h05: Karina Buhr
19h25: Tihuana
Palco Quebrada
15h55: Batalha da Aldeia: Superliga The Town
18h15: Punho de Mahin & MC Taya
20h35: Black Pantera
Palco São Paulo Square
14h00: São Paulo Square Big Band
17h10: SP Square Big Band com Clariana
19h30: Orquestra Mundana Refugi
22h05: Kamasi Washington
The Tower
01h05: Cat Dealers