Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
shows

The Town: saiba quais serão as atrações da segunda semana do festival

Evento entra num segundo bloco mais pop, com nomes como Mariah Carey, Backstreet Boys e Katy Perry

Reportar Erro
The TownThe Town - Foto: Prefeitura de São Paulo/divulgação

Leia também

• Bruce Dickinson revela que Iron Maiden pode voltar a fazer show no Brasil em 2026

• Maria Bethânia canta música inédita de Rita Lee em show que celebra 60 anos de carreira

• The Town: Fogo, fumaça e girassóis em destaque no show 'visual' de MC Cabelinho

Depois de um fim de semana com shows de Travis Scott, Lauryn Hill, Bruce Dickinson, Iggy Pop, entre muitos outros artistas nacionais e internacionais, o The Town se prepara para seu segundo ato.

Depois de um primeiro bloco dedicado a gêneros como trap, rap, rock e hip-hop, a partir de sexta-feira (12), o evento abre as portas para dias de pop, com grandes nomes do gênero como Mariah Carey, Backstreet Boys e Katy Perry.

Veja a seguir o que vem por aí no The Town 2025.

Sexta-feira, 12 de setembro

Palco Skyline

23h15 – Backstreet Boys

20h30 – Jason Derulo

18h10 – CeeLo Green

15h50 – Jota Quest

15h40 – The Flight

Palco The One

21h55 – Luísa Sonza

19h20 – Pedro Sampaio

17h00 – Duda Beat

14h40 – Di Ferrero (The Hard Pop Party)

Palco Factory

19h25 – TZ da Coronel

17h05 – Alee

14h45 – Brô MC's

13h00 – Kaê Guajajara

Palco Quebrada

20h35 – KayBlack

18h15 – Duquesa

15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

22h05 – Snarky Puppy

19h30 – Leo Gandelman

17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

14h00 – São Paulo Square Big Band

The Tower

01h05 – Dubdogz

Sábado, 13 de setembro

Palco Skyline

23h30 – Mariah Carey

20h30 – Ivete Sangalo

18h10 – Jessie J

15h50 – Natasha Bedingfield

15h40 – The Flight

Palco The One

21h55 – Lionel Richie

19h20 – Gloria Groove

17h00 – Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

14h40 – Os Garotin convida Melly

Palco Factory

19h25 – Junior

17h05 – MC Livinho

14h45 – Chefin

13h00 – Stefanie

Palco Quebrada

20h35 – Criolo

18h15 – Péricles convida Dexter

15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

22h05 – Jacob Collier

19h30 – Vanessa Moreno

17h10 – SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

14h00 – São Paulo Square Big Band

The Tower

01h20 – Liu

Domingo, 14 de setembro

Palco Skyline

23h15 – Katy Perry

20h30 – Camila Cabello

18h10 – J Balvin

15h50 – IZA

15h40 – The Flight

Palco The One

21h55 – Ludmilla

19h20 – DENNIS convida Tília

17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

14h40 – Jota.pê convida João Gomes

Palco Factory

19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

17h05 – Rachel Reis

14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

13h00 – Felipe Cordeiro

Quebrada

20h35 – Belo

18h15 – Orquestra Sinfônica Heliópolis

15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

22h05 – Jacob Collier

19h30 – João Bosco Quarteto

17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria

14h00 – São Paulo Square Big Band

The Tower

01h05 – Anna

Reportar Erro

Veja também

Newsletter