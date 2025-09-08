The Town: saiba quais serão as atrações da segunda semana do festival
Evento entra num segundo bloco mais pop, com nomes como Mariah Carey, Backstreet Boys e Katy Perry
Depois de um fim de semana com shows de Travis Scott, Lauryn Hill, Bruce Dickinson, Iggy Pop, entre muitos outros artistas nacionais e internacionais, o The Town se prepara para seu segundo ato.
Depois de um primeiro bloco dedicado a gêneros como trap, rap, rock e hip-hop, a partir de sexta-feira (12), o evento abre as portas para dias de pop, com grandes nomes do gênero como Mariah Carey, Backstreet Boys e Katy Perry.
Veja a seguir o que vem por aí no The Town 2025.
Sexta-feira, 12 de setembro
Palco Skyline
23h15 – Backstreet Boys
20h30 – Jason Derulo
18h10 – CeeLo Green
15h50 – Jota Quest
15h40 – The Flight
Palco The One
21h55 – Luísa Sonza
19h20 – Pedro Sampaio
17h00 – Duda Beat
14h40 – Di Ferrero (The Hard Pop Party)
Palco Factory
19h25 – TZ da Coronel
17h05 – Alee
14h45 – Brô MC's
13h00 – Kaê Guajajara
Palco Quebrada
20h35 – KayBlack
18h15 – Duquesa
15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town
Palco São Paulo Square
22h05 – Snarky Puppy
19h30 – Leo Gandelman
17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
14h00 – São Paulo Square Big Band
The Tower
01h05 – Dubdogz
Sábado, 13 de setembro
Palco Skyline
23h30 – Mariah Carey
20h30 – Ivete Sangalo
18h10 – Jessie J
15h50 – Natasha Bedingfield
15h40 – The Flight
Palco The One
21h55 – Lionel Richie
19h20 – Gloria Groove
17h00 – Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
14h40 – Os Garotin convida Melly
Palco Factory
19h25 – Junior
17h05 – MC Livinho
14h45 – Chefin
13h00 – Stefanie
Palco Quebrada
20h35 – Criolo
18h15 – Péricles convida Dexter
15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town
Palco São Paulo Square
22h05 – Jacob Collier
19h30 – Vanessa Moreno
17h10 – SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
14h00 – São Paulo Square Big Band
The Tower
01h20 – Liu
Domingo, 14 de setembro
Palco Skyline
23h15 – Katy Perry
20h30 – Camila Cabello
18h10 – J Balvin
15h50 – IZA
15h40 – The Flight
Palco The One
21h55 – Ludmilla
19h20 – DENNIS convida Tília
17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
14h40 – Jota.pê convida João Gomes
Palco Factory
19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
17h05 – Rachel Reis
14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
13h00 – Felipe Cordeiro
Quebrada
20h35 – Belo
18h15 – Orquestra Sinfônica Heliópolis
15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town
Palco São Paulo Square
22h05 – Jacob Collier
19h30 – João Bosco Quarteto
17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria
14h00 – São Paulo Square Big Band
The Tower
01h05 – Anna