The Town: Sex Pistols cancela apresentação no domingo

Pioneiro do punk rock, o grupo inglês Sex Pistols cancelou a participação que faria no festival The Town, em São Paulo, este domingo. A organização alegou como causa problemas de saúde do vocalista Frank Carter. No lugar do grupo, foram escalados os americanos do Bad Religion, veterana banda de punk rock em atividade desde os anos 1980. Eles dividirão o palco Skyline com o grupo americano Green Day, o inglês Bruce Dickinson (cantor do Iron Maiden) e os brasileiros do Capital Inicial.

Banda que uniu sujeira, ultraje, provocação política e guitarras estridentes e mudou o jogo do rock com o disco "Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols", de 1977, os Sex Pistols tiveram sua trajetória inicial encerrada de forma trágica em 79, diante da morte por overdose do baixista Sid Vicious. O grupo voltou em 1996 para a "Turnê do Lucro Indecente" (que passou inclusive pelo Brasil) e depois para mais alguns shows, em 2007 e 2008.



Em 2022, o vocalista e autor das letras, John Lydon, processou o restante do grupo para impedir que sua música fosse usada na série biográfica "Pistol", baseada em um livro de memórias do guitarrista Steve Jones. Lydon perdeu o processo, acusou os companheiros de terem causado sua "ruína financeira" e se afastou do grupo, que agora segue com Jones, o baterista Paul Cook e o baixista Glen Matlock, tocando o LP que gravaram, "Never mind the bullocks", só que com o cantor Frank Carter (que veio da banda punk inglesa Gallows).

Formado em Los Angeles (EUA), o Bad Religion atravessa gerações e é considerada uma das bandas mais influentes do punk mundial. São mais de 40 anos de carreira, sempre com uma voz crítica, em letras afiadas sobre política, sociedade e injustiça social. O vocalista Greg Graffin é reconhecido por transformar inquietações intelectuais em hinos punks.

Em 1982, lançaram o disco de estreia "How could hell be any worse", um marco do punk melódico, rápido e combativo, que definiu o estilo da banda. De lá para cá, vieram outros 16 álbuns de estúdio, mais de cinco milhões de discos vendidos e uma coleção de clássicos como: "American Jesus", "Sorrow", "Infected", Punk rock song", "You", "21st Century (Digital Boy)", entre muitas outras.

Ao revelar a novidade, o Bad Religion escreveu em suas redes: "São Paulo! Estamos muito felizes em nos juntar ao line-up do festival The Town! Estamos substituindo nossos amigos Sex Pistols. Green Day e Iggy Pop também estarão lá, no dia 7 de setembro. thetown.com.br"

