A- A+

GOLPE The Town: site falso simula venda de ingressos do festival; saiba como não cair no golpe Festival acontece em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O The Town abre venda extra de ingressos nesta quinta-feira (27), a partir do meio-dia, mas é preciso ficar atento na hora da compra. Um site falso, com endereço parecido com o original, simula a venda de bilhetes para o festival. O único link válido para a compra é este: www.ticketmaster.com.br.

Uma dica para verificar a validade do site é checar se links como "suporte" e "termos de uso", colocados no pé da página, funcionam normalmente. Também é importante conferir se no endereço do link não há nenhuma letra repetida ou adicional. Ao Globo, a organização do The Town enviou nota reforçando que a Ticketmaster é a única plataforma de vendas do evento:

"A Ticketmaster Brasil (www.ticketmaster.com.br) é a única plataforma de vendas oficial de ingressos para o The Town 2023 e a única autorizada a vender ingressos para o festival. A organização do The Town recomenda que os fãs verifiquem sempre os canais oficias do festival antes de fazer qualquer compra", diz a nota.



Nesta venda extra, há bilhetes para todos os dias, mesmos os que já estavam esgotados. O festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos são remanescentes de compras não concluídas ou canceladas e custam R$ 815 a inteira (ou R$ 407,50 a meia-entrada). Será permitida a compra de até quatro ingressos diários por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada.

Veja a programação do The Town:

Dia 2 de setembro

Palco Skyline — Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

Palco The One — Racionais MC's com Orquestra de Heliópolis, Criolo com Planet Hemp, Orochi com Azzy, Tasha & Tracie com Karol Conká

Palco Factory — Teto, Caio Luccas, Kayback, Urias

Palco São Paulo Square — Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band convida Alma Thomas

Palco New Dance Order — Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands, Tropkillaz - 10 Anos, Osgemeos - Uma Experiência, Deekapz X Vhoor, Klean Vs Klap, Forro Red Light E O Baile Encarnado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub)

Dia 3 de setembro

Palco Skyline — Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok e Luisa Sonza

Palco The One — Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso e Matuê convida O Nordeste

Palco Factory — Luccas Carlos, Wiu, Veigh e Lia Clark

Palco São Paulo Square — Esperanza Spalding, Jonathan Ferr, São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie e São Paulo Big Band

Palco New Dance Order — Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto, Ellen Allien X Badsista, Paul Kalkbrenner Live, Vitalic, Noporn Live, Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

Dia 7 de setembro

Palco Skyline — Maroon 5, The Chainsmokers, Liam Payne e Ludmilla

Palco The One — Ne-Yo, Masego, Angelique Kidjo e Maria Rita

Palco Factory — Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A

Palco São Paulo Square — Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band convida Paula Lima, São Paulo Big Band

Palco New Dance Order — Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp X Shigara X Xaxim

Dia 9 de setembro



Palco Skyline — Foo Fighters, Queens Of Stone Age, Garbage e Pitty

Palco The One — Wet Leg, Barão Vermelho convida Samuel Rosa, Detonautas e Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

Palco Factory — MC Don Juan, Yunk Vino, Mc Dricka e Grag Queen

Palco São Paulo Square — Stanley Jordan, Hamilton de Holanda, São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas, e São Paulo Big Band

Palco New Dance Order — Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz, Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima, Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson, Renato Cohen Live, Aerea Live, Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

Dia 10 de setembro

Palco Skyline —Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras e Iza

Palco The One —Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro e Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory — Xênia França, Tassia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A

Palco São Paulo Square — Richard Bona, Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso, São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

Palco New Dance Order — Oddjs Aka Davis X Vermelho X Zopelar, Boratto & Emerson Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, Dj Mau Mau B2b Etcetera

Veja também

MUNDO Corpo de influencer é encontrado esquartejado em mala, na Argentina