A- A+

shows The Town terá área gastronômica comandada por Henrique Fogaça e muros de cerveja A Cidade da Música terá ainda cinco brinquedos e show aéreo com fogos diurnos; festival começa a partir da próxima semana, no dia 6 de setembro

A contagem regressiva para a segunda edição do The Town começou de fato. Afinal, agora faltam apenas dez dias para o festival, que será realizado em 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Às vésperas do evento musical, os 460 mil metros quadrados da “Cidade da música” já têm forma definida e começam a receber os últimos detalhes de sua estrutura, como o letreiro — um dos pontos mais “instagramáveis”, que terá 6,5 metros de altura —, atrações das mais de 70 marcas parceiras e a parte gastronômica, que inclui o Market Square, o gramado, o The Town Clube e a área VIP.

Repleto de atrações à parte da programação dos palcos, o festival terá atividades em estandes espalhados pelo gramado e mais de setenta opções de brindes. A distribuição de itens — que costuma atrair grandes filas ao longo do dia —, varia entre pochetes, “snacks”, leques, broches e bonés.

Queridinhos do público nos intervalos dos shows, os brinquedos também fazem parte da experiência do The Town e ficarão disponíveis até a meia-noite. Os visitantes poderão cruzar 200 metros de distância a 22 metros de altura na tirolesa; andar na montanha-russa que chegará a 65km/h, com 14 metros de altura, e na roda-gigante de 36 metros; ou se divertir no Discovery, com 20 metros de altura e 14 de largura, e no Mega Drop, que terá uma queda livre de 30 metros.

Nesta edição, até o céu promete virar palco: o The Flight fará um show aéreo com acrobacias, fogos diurnos e fumaças coloridas para abrir os shows no palco Skyline, o principal do festival.



No decorrer dos cinco dias de evento, a Cidade da Música receberá mais de cem shows, com cerca de 14 horas de festa por dia. Quatro palcos foram mantidos da edição passada: Skyline, The One, Factory e São Paulo Square.

As novidades da vez são o Palco Quebrada, cuja ideia é abordar as periferias brasileiras, e a The Tower, uma torre de 25 metros de altura ao lado do Skyline. Promessa para o “after” de cada dia, ela terá apresentações diversas — da Orquestra Sinfônica Heliópolis a shows de DJs — e contará com um dragão de 15 metros de comprimento, capaz de soltar fogo e de fazer movimentos automatizados. Na montagem, o “mascote” está prestes a ser colocado em cima da atração.

— A The Tower será algo antológico e mágico, uma maneira incrível de terminar cada dia do festival — disse Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, ao Globo.

Gastronomia

Na parte gastronômica, o chef Henrique Fogaça será o responsável por comandar as receitas no Market Square. Com seis restaurantes e 20 pratos (salgados, doces e vegetarianos), a alameda gastronômica terá 1,2 mil metros quadrados e abrigará duas mil pessoas ao mesmo tempo. Ainda no complexo, o Beer Garden (uma espécie de varanda para o gramado do festival) terá 500 metros quadrados.

"Queríamos não só um cardápio que dialogasse com a cultura do festival, mas um chef que tivesse o mesmo DNA. Então, o Fogaça foi uma escolha natural. O cardápio tem uma narrativa artística, gastronômica e cultural", explicou Deccache ao Globo

A proposta do cardápio reflete a diversidade musical do line-up do festival e, por isso, é norteada por ritmos musicais — como rock, punk e hardcore; samba e hip hop; disco; MPB contemporânea, jazz e blues, entre outros. Entre as opções disponíveis haverá, por exemplo, um hambúrguer bovino com queijo gouda, cebola roxa, tomate caqui, maionese de alho e picles de maxixe. Para quem procura algo mais leve, haverá uma salada tropical com mix de folhas, manga, amêndoa, crispis e tempero oriental (cujo sabor tem um leve gosto de gengibre).

Já para aqueles do público que procuram por mais praticidade, o gramado terá mais de 30 opções de lanches, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Haverá ainda “muros de cerveja” espalhadas pela “Cidade da música”, todas de autoatendimento. Ou seja, basta pagar e encher o copo com cerveja. Próximo aos palcos The One e Quebrada, o The Town Club terá um restaurante com o chef Giovanni Renê (do Muli e da micro padaria Farinha). Ao longo dos dias, as refeições serão preparadas por ele dentro do lounge.

A área VIP, que terá quase 20 mil metros quadrados distribuídos entre três andares, contará também com o Chef’s Station, ilhas gastronômicas que a cada dia de festival serão comandadas por um chef diferente. São eles Tassia Magalhães, Eduardo Nava Ortiz e Felipe Rodrigues. Ilhas de autoatendimento também estarão dentro do espaço, com opções mais práticas como picles de abóbora cabotiá com laranja, alcachofras grelhadas com azeite de ervas e limão siciliano, terrine de queijo boursin com mel silvestre, pães e frios.

"Teremos uma gastronomia que é a cara de São Paulo", completou Deccache.

Ingressos

Com ingressos à venda, o festival está marcado para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na programação do primeiro fim de semana, no dia 6 de setembro, no São Paulo Square, o ponto dedicado ao jazz, se apresentam Stacey Ryan, Joabe Reis e São Paulo Square Big Band com Tony Gordon. O palco Quebrada, com artistas da periferia, terá Mc Hariel e o duo Tasha & Tracie.

Já no dia 7, o mais roqueiro da edição, haverá Green Day, Sex Pistols (com Frank Carter), Bruce Dickinson e Capital Inicial no palco Skyline. Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Supla & Inocentes apresentam-se no The One. Kamasi Washington, por sua vez, será uma das atrações do São Paulo Square. No Quebrada, Black Pantera.

No dia 12 de setembro, além de Backstreet Boys e Jota Quest no Skyline, o palco São Paulo Square recebe Snarky Puppy, Leo Gandelman e São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares. No Quebrada. Kayblack e Duqeusa marcarão presença. Já no dia 13, o pop e suas divas se destacam com Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo, todas no Skyline. Criolo ainda será a apresentação principal do palco Quebrada, antecedido por Péricles com Dexter.

No último dia de The Town, 14 de setembro, Katy Perry e Camila Cabello estão no line-up do Skyline, além de Iza e J Balvin, enquanto a São Paulo Square tem performances de Jacob Collier e João Bosco. O palco Quebrada, por sua vez, terá um esperado show do cantor Belo com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Veja também