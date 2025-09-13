A- A+

MÚSICA The Town: viral no TikTok, Natasha Bedingfield faz primeiro show da carreira no Brasil; conheça Cantora britânica de 43 anos que abre a programação do Palco Skyline neste sábado (13) é a voz do hit 'Unwritten' (2004)

Com mais de 20 anos de carreira, a britânica Natasha Bedingfield faz, neste sábado (13), seu primeiro show no Brasil. No festival The Town, cantora vai abrir a programação do Palco Skyline, em show marcado para às 15h50.



Voz dos anos 2000, Natasha (atualmente com 43 anos) foi "redescoberta" pelo TikTok nos últimos anos, e agora tem uma nova geração de fãs que a acompanham. Veja, abaixo, cinco curiosidades sobre a cantora e compositora de "Unwritten":

1. Viral no TikTok e hit que virou hino

Apesar de ser um marco dos anos 2000, a música "Unwritten" teve um enorme ressurgimento recente graças ao TikTok, onde virou trilha sonora de vários vídeos virais, conectando Natasha com uma nova geração de fãs, se tornando um hino. "Tenho 42 anos. Unwritten foi lançada em 2004, quando eu tinha 22 anos. Não consigo acreditar que minha música viralizou nas redes sociais todos esses anos depois. Ela está em 23º lugar no Viral 50 do TikTok!", publicou Natasha, em janeiro do último ano.

2. Família musical

Natasha vem de uma família musical: seu irmão, Daniel Bedingfield, também é cantor e compositor de sucesso, conhecido mundialmente pelo hit “Gotta get thru this” (2001). Daniel, nascido na Nova Zelândia e criado no Reino Unido, foi um dos primeiros a ganhar destaque na cena pop/garage britânica dos anos 2000, e os dois já colaboraram e se apoiaram musicalmente.





3. Amiga de Taylor Swift?

Ao contrário do que muitos pensam, Natasha não é amiga pessoal de Taylor Swift — mas elas já se encontraram em eventos da indústria fonográfica e compartilham fãs pelo estilo pop suave e letras inspiradoras.

4. Popularidade no Brasil

Embora nunca tenha se apresentado por aqui, suas músicas são muito queridas no Brasil, com "Unwritten" sendo parte da cultura pop local, especialmente em rádios e programas de TV, mesmo que nunca tenha sido trilha oficial de alguma novela — como Mariah Carey com "I want to know what love is", em "Viver a vida" (2009).

5. Inspirações declaradas

Natasha já declarou que grandes artistas como Madonna, Lauryn Hill, Stevie Wonder, Aretha Franklin e Sheryl Crow foram importantes para a formação do seu estilo musical. Ela admira especialmente a capacidade de reinvenção da Madonna, o soul de Lauryn Hill e a musicalidade de Stevie Wonder, entre outros.

