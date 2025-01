The Vivienne: RuPaul lamenta morte de artista drag vencedora de reality britânico aos 32 anos

A- A+

Ícone do mundo drag, RuPaul disse estar com o "coração partido" pela morte de James Lee Williams, conhecido como The Vivienne. O artista morreu aos 32 anos, conforme anunciou seu representante de relações públicas, Simon Jones, no domingo. The Vivienne foi a vencedora da primeira edição do programa RuPaul’s Drag Race do Reino Unido, em 2019.

"Eu me junto a todo o universo Drag Race no luto pela perda de The Vivienne, uma rainha incrivelmente talentosa e um ser humano adorável", escreveu RuPaul no Instagram.

Também numa publicação no Instagram, Simon Jones disse que James faleceu neste final de semana, mas não revelou a causa do óbito. Ele afirmou ainda que não dará mais detalhes sobre o acontecimento e pediu que a família do artista “tenha o tempo e a privacidade que agora precisa para processar e viver o luto”.





"James era uma pessoa incrivelmente amada, de coração caloroso e incrível. Sua família está de coração partido com a perda de seu filho, irmão e tio. Eles estão muito orgulhosos das coisas maravilhosas que James conquistou em sua vida e carreira. Não divulgaremos mais detalhes”, escreveu o representante.

James ganhou notoriedade após ganhar a primeira edição britânica da famosa competição de arte drag RuPaul’s Drag Race como The Vivienne. Três anos, em 2022, participou novamente do programa, na edição RuPaul’s Drag Race All Stars, que reúne membros emblemáticos de temporadas anteriores.

No ano seguinte, foi finalista na série britânica Dancing on Ice, quando terminou na terceira posição.

