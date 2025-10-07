A- A+

TELEVISÃO "The Voice Brasil" estreia no SBT em terceiro lugar no Ibope Programa apresentado por Tiago Leifert perdeu para "Estrela da Casa", na Globo, e "A Fazenda 17", na Record

A estreia do “The Voice Brasil” no SBT, na noite desta segunda-feira (6), alcançou grande repercussão nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados. Os números de audiência, no entanto, não foram tão favoráveis.

O reality deixou a emissora em terceiro lugar no Ibope, sem conseguir ultrapassar a Globo e a Record. No mesmo horário, as concorrentes exibiam, respectivamente, a final do “Estrela da Casa” e a edição de “A Fazenda 17”.

Segundo os dados obtidos pelo site Notícias da TV, o programa apresentado por Tiago Leifert marcou 4,1 pontos na Grande São Paulo entre 22h48 e 0h18. O “Estrela da Casa” se manteve na liderança, com 5,3 pontos das 22h38 às 23h42.



Apesar de ter perdido para os concorrentes, o “The Voice Brasil” atingiu a maior audiência do SBT durante o dia. O desempenho foi melhor do que o do “Programa do Ratinho”, exibido antes do reality, com 3,3 pontos de média.



Com direção de Boninho, o reality replica o mesmo formato de quando era exibido na Globo. No time dos jurados, estão Péricles, Mumuzinho, Duda Beat, Matheus e Kauan.

Veja também