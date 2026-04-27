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música The Weeknd e Anitta lançam "Rio" durante show no RJ, e fãs pedem músicas com nomes de outros estados Nova música, apresentada ao vivo no Estádio Nilton Santos durante a turnê After Hours Til Dawn, sucede o sucesso de "São Paulo" e viraliza nas redes, com pedidos por faixas inspiradas em outras cidades do Brasil

O Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, virou uma espécie de catarse coletiva na noite d domingo, e não só pelo retorno do cantor The Weeknd ao Brasil com a turnê After Hours Til Dawn Stadium. O que ninguém esperava era o momento em que o telão anunciou, em letras garrafais, uma novidade que fez o público perder o eixo: “Rio”, a nova colaboração com Anitta.

A faixa, apresentada ao vivo pela primeira vez ali, no Engenhão, chega como um novo capítulo da parceria entre os dois, depois do sucesso de “São Paulo”, feat presente em ‘Hurry Up Tomorrow‘, o álbum mais recente do cantor canadense.

Mas “Rio” tem outra vibração. Com batidas marcadas e versos que flertam com o cotidiano carioca, Anitta solta frases como “Olha os caras do corre / Tá com medo não sobe”, arrancando gritos imediatos da plateia.

Antes disso, Anitta já tinha feito o dever de casa. Ela foi responsável por abrir o show, subiu ao palco às 19h50 com um setlist que misturava faixas do seu novo álbum Equilibrium e também do projeto Funk Generation, aquecendo o público com a segurança de quem domina o território. Nos bastidores, ela já tinha dado o spoiler: “É hoje, Rio de Janeiro! Meu show na turnê com The Weeknd”, escreveu nos Stories. Quando voltou ao palco ao lado de The Weeknd, o encontro ganhou contornos de evento não só pelo dueto em si em "São Paulo", mas pela estreia inesperada de “Rio”, que ainda não teve data oficial de lançamento divulgada.

Nas redes sociais, a repercussão veio rápida e, claro, com aquele toque de bom humor. Em um vídeo do show, um fã comentou: “Queremos a música Uberlândia agora”, em referência ao município de Minas Gerais. Já no X, o antigo Twitter, outro destacou o simbolismo da parceria: “Muito significativo o The Weeknd fazer a música RIO com a girl from Rio (garota do Rio, em inglês) ”, escreveu @calaabocajohn.

Anitta também é apontada como presença quase certa no megashow de Shakira, marcado para o próximo sábado, na Praia de Copacabana.

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