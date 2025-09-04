A- A+

MÚSICA The Weeknd anuncia três shows no Brasil em 2026 com participação de Anitta; confira os valores Apresentações serão realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre abril e maio do próximo ano

O cantor norte-americano The Weeknd anunciou, nesta quinta-feira (4), que retorna ao Brasil no primeiro semestre de 2026. Ele fará três shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As apresentações fazem parte da "After Hours Til Dawn Stadium", que foi lançada originalmente em 2022 e se tornou a maior turnê de R&B da história. O astro usou as redes sociais para divulgar novas datas na Europa e na América Latina.



O show no Rio será realizado em 26 de abril, no Estádio Nilton Santos. Já São Paulo recebe a mega turnê em duas datas: 30 de abril e 1 de maio. As duas apresentações ocorrem no MorumBis.



A brasileira Anitta se juntará a The Weeknd nas apresentações na América Latina, o que também inclui duas datas na Cidade do México. O rapper Playboi Carti fará participação nas apresentações em Paris, Amsterdã, Milão, Londres, Madri e outras cidades da Europa.

Ingressos

Os ingressos serão vendidos pelo site Ticketmaster, a partir da próxima segunda-feira (8), sempre a partir das 12h, seguindo o calendário:



Segunda-feira (8) - Pré-venda para clientes Santander Select e Private, portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express Gold Card Santander; American Express Platinum Card Santander; American Express Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander/AAdvantage Black.

Terça-feira (9) - Pré-venda para os demais clientes do banco Santander

Quarta-feira (10) - Venda para o público geral



Para o show no Rio de Janeiro, os ingressos custam de R$ 290 a R$ 950. Os valores das apresentações em São Paulo variam de R$ 275 a R$ 940.

