MÚSICA

The Weeknd anuncia três shows no Brasil em 2026 com participação de Anitta; confira os valores

Apresentações serão realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre abril e maio do próximo ano

The Weeknd volta ao Brasil em 2026The Weeknd volta ao Brasil em 2026 - Foto: Divulgação

O cantor norte-americano The Weeknd anunciou, nesta quinta-feira (4), que retorna ao Brasil no primeiro semestre de 2026. Ele fará três shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As apresentações fazem parte da "After Hours Til Dawn Stadium", que foi lançada originalmente em 2022 e se tornou a maior turnê de R&B da história. O astro usou as redes sociais para divulgar novas datas na Europa e na América Latina. 

O show no Rio será realizado em 26 de abril, no Estádio Nilton Santos. Já São Paulo recebe a mega turnê em duas datas: 30 de abril e 1 de maio. As duas apresentações ocorrem no MorumBis.
 

A brasileira Anitta se juntará a The Weeknd nas apresentações na América Latina, o que também inclui duas datas na Cidade do México. O rapper Playboi Carti fará participação nas apresentações em Paris, Amsterdã, Milão, Londres, Madri e outras cidades da Europa. 

Ingressos
Os ingressos serão vendidos pelo site Ticketmaster, a partir da próxima segunda-feira (8), sempre a partir das 12h, seguindo o calendário:

Segunda-feira (8) - Pré-venda para clientes Santander Select e Private, portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express Gold Card Santander; American Express Platinum Card Santander; American Express Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander/AAdvantage Black.
Terça-feira (9) - Pré-venda para os demais clientes do banco Santander
Quarta-feira (10) - Venda para o público geral

Para o show no Rio de Janeiro, os ingressos custam de R$ 290 a R$ 950. Os valores das apresentações em São Paulo variam de R$ 275 a R$ 940. 

