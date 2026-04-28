"The White Lotus" escala Laura Dern para quarta temporada
A atriz substituirá Helena Bonham Carter, cuja saída da produção foi anunciada na semana passada
A atriz Laura Dern entrou para o elenco da quarta temporada da aclamada série "The White Lotus", informou nesta terça-feira (28) a HBO.
Dern, de 59 anos, substituirá Helena Bonham Carter, cuja saída da produção foi anunciada na semana passada porque sua personagem "não funcionou quando chegou ao set", segundo a emissora.
No entanto, a artista vencedora do Oscar assumirá um novo papel escrito especificamente para ela pelo criador da série, Mike Allen, após a saída abrupta de Bonham Carter.
A série vencedora do Emmy está sendo filmada na França, principalmente em Cannes, Saint-Tropez e Mônaco. Também terá algumas cenas em Paris.
A trama da quarta temporada acompanhará um novo grupo de hóspedes do hotel White Lotus e funcionários durante uma semana, no contexto do Festival de Cinema de Cannes.
Vincent Cassel ('Cisne Negro'), o comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig ('Vikings'), Chris Messina ('Bicho-Papão: O Conto'), a cantora AJ Michalka e Kumail Nanjiani ('Over Your Dead Body') estão no elenco desta temporada.
Dern e White já trabalharam juntos em "Enlightened", também da HBO, e na comédia "Amor Pra Cachorro" (2007).
As temporadas anteriores de "The White Lotus" foram filmadas no Havaí, na Itália e na Tailândia, com estrelas como Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Connie Britton, Aubrey Plaza, Theo James, Walton Goggins, a cantora Lisa e Sam Rockwell, entre outros.