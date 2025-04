"The White Lotus": O que já sabe sobre a quarta temporada e há alguma chance de ser Brasil?

A- A+

A terceira temporada de " The White Lotus" terminou no último domingo (6), mas os fãs têm pressa: o que já sabe sobre a próxima viagem?

E os brasileiros ainda querem saber: alguma chance de os hóspedes da cadeia de hotel mais perigosa da TV desembarcarem no Rio de Janeiro ou em algum outro lugar do Brasil?

Abaixo, o que já se sabe sobre a quarta temporada da série da Max.

Próxima parada... Brasil?

Ainda não se sabe na filial de que país a quarta temporada vai acontecer, mas uma coisa é certa: nunca numa estação fria. Quem garantiu é o produtor-executivo David Bernad no "The Bill Simmons Podcast".

"Me sinto confiante em dizer que nunca faremos uma temporada no frio. Mike White (o criador da série) não é disso. Ele é um cara da Califórnia. Não foi criado para o frio".

Diante disso, o Brasil seria uma boa opção? Bom, só se a HBO desfizesse o acordo com a rede de hotéis (de verdade!) Four Seasons, que abrigou as locações no Havaí, na Itália e na Tailândia.

Não existe hotel da rede em nenhuma cidade brasileira. Na América do Sul, só Bogotá, na Colômbia, e Buenos Aires, na Argentina, têm Four Seasons.

Que tal Austrália?

Em 2023, Mike White deu uma entrevista dizendo ter vontade de viajar para todos os continentes com a série e sugeriu uma passadinha na Austrália.

"E a Austrália é basicamente um continente por si só", disse ele, na ocasião. A gente vai ter que vir para cá se continuar. Seria divertido. E, claro, tem uma grande riqueza de talentos aqui e a beleza é inquestionável, então parece que preenche todos os requisitos".

Francesca Orsi, chefe de dramas da HBO, no entanto, apontou Europa como um possível continente.

“Vamos fazer algumas visitas técnicas nos próximos dias, então saberemos em breve,” disse a executiva ao Deadline em fevereiro de 2025.

“Não posso realmente dizer onde vamos, mas é provável que seja em algum lugar da Europa.”

Mudanças na música

A famosa música de abertura, que chegou a virar hit em boates do mundo inteiro e deu a seu compositor, vai mudar.

Isso porque o compositor da trilha, Cristóbal Tapia de Veer, teve desentendimentos com Mike White porque "a equipe criativa repetidamente pedia músicas mais animadas e menos experimentais do que o trabalho que ele queria produzir", segundo reportagem do The New York Times.

“Eu sinto que isso foi, sabe, uma história de banda de rock’n’roll”, disse ele. “Eu pensei: OK, isso é como uma banda de rock em que já estive antes, onde o guitarrista não entende o vocalista nem um pouco.”

Sobre a música da terceira temporada, diferente das duas primeiras, ele comentou:

“As pessoas ficaram furiosas com a mudança do tema, e eu achei isso interessante. Mandei uma mensagem para o produtor e disse que seria ótimo, em algum momento, dar a eles a versão mais longa com os ‘ooh-loo-loo-loos’, porque as pessoas iam surtar ao perceber que a música ia caminhar nessa direção de qualquer forma. Ele achou uma boa ideia. Mas aí o Mike cortou isso — ele não ficou feliz com a ideia. Quero dizer, naquele ponto, a gente já tinha tido nossa última briga para sempre, eu acho. Ele só estava dizendo não para qualquer coisa. Então, eu simplesmente subi isso no meu YouTube.”

