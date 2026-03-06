'The White Lotus': o que já se sabe sobre a quarta temporada

A- A+

Sucesso de público e crítica, a série antológica The White Lotus volta para a quarta temporada na HBO e na HBO Max. Como já virou tradição, os novos episódios irão visitar uma nova filial do resort de luxo que dá título à atração, com direito a novidades no elenco e um novo mistério.



Após Havaí, Sicília e Tailândia, a nova temporada será filmada na França, e já sabemos quem são alguns membros do elenco.





Onde vai se passar?



A quarta temporada de The White Lotus será ambientada na Riviera Francesa e, segundo a revista Variety, as filmagens serão realizadas em várias propriedades, incluindo o luxuoso hotel Château de la Messardière, que ocupa um castelo datado do Século 19 localizado na ilha de Saint-Tropez.



O cenário da temporada será a Riviera, mas algumas cenas serão rodadas em um hotel em Paris. Além disso, para manter a autenticidade e a abundância de cenários impressionantes, a série tradicionalmente roda cenas em hotéis e locações variados



Quem está no elenco?



O elenco da nova temporada já conta com Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina e AJ Michalka. Recentemente, a HBO anunciou também Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz.



Por enquanto, ainda não foram divulgados detalhes ou qualquer informação concreta sobre os personagens que eles irão interpretar. Também não se sabe se haverá o retorno de algum integrante das temporadas anteriores.



Qual será a história?



A história ainda permanece em sigilo, mas todas as temporadas anteriores acompanham um grupo de hóspedes ao longo de uma semana, com uma sátira sobre os privilégios da alta classe.



Fontes ligadas à Variety, no entanto, afirmam que há a possibilidade de o Festival de Cannes ser parte da história. Há de se considerar que o evento acontece neste ano de 13 a 26 de maio - e Cannes é considerada a joia da Riviera Francesa.



Quando estreia?



As filmagens estão marcadas para começar no fim de abril e devem continuar até outubro deste ano. O lançamento da quarta temporada está previsto para 2027. Mike White segue no comando da atração.

Veja também