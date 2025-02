A- A+

Streaming "The White Lotus": o que você precisa saber sobre a terceira temporada da série Novos episódios serão lançados a partir deste domingo (16), na Max e na HBO

Depois de passear pelo Havaí e pela Itália, “The White Lotus” aporta na Tailândia. Em sua terceira temporada, a série antológica muda de paisagem, mas não deixa para trás os elementos que a tornaram um sucesso de público e crítica. A estreia ocorre neste domingo (16), às 23h, na Max e na HBO.

Mike White, criador da série, volta a fisgar o público com sua mistura de suspense e humor, permeada por críticas sociais. A sátira mordaz à superficialidade dos endinheirados segue sendo a especialidade da produção, mas a trama aqui ganha tons mais sombrios.

Espiritualidade

A escolha do cenário não é aleatória. Os novos episódios trazem a espiritualidade como um dos temas centrais, ambientados em um resort de luxo que propõem uma experiência de autoconhecimento e bem-estar aos seus hóspedes.



Essa atmosfera “zen” do lugar contrasta com o caos que se instaura entre os personagens. Antigas rivalidades, corrupção, sexo, drogas e, claro, uma morte misteriosa, ameaçam a aprazível temporada de férias dos turistas, escancarando problemas como colonialismo, previlégio branco, desigualdade social e machismo.

Novos personagens

Entre os núcleos de personagens da terceira temporada, um dos mais interessantes é o dos Ratliffs. Cheios de dinheiro, mas também de tensão familiar e crises existenciais, viajam juntos para acompanhar Piper (Sarah Catherine Hook), uma estudante de religião, em sua pesquisa sobre o budismo.

A jovem séria é completamente do restante de sua família. Timothy (Jason Isaacs), o pai, é um empresário às voltas com um problema nos negócios. Sua mãe, Victoria (Parker Posey), vive à base de remédios. Saxon (Patrick Schwarzenegger), o irmão mais velho, é um playboy que se diverte ao disparar frases misóginas. Há ainda o caçula, Lochlan (Sam Nivola), ainda buscando encontrar seu lugar no clã.

Trio de amigas estão entre as personagens da temporada (Foto: HBO/Divulgação)

Por trás da imagem de família padrão, há segredos obscuros revelados aos poucos. Dinâmica semelhante ocorre com o trio de amigas formado por Kate (Leslie Bibb), Laurie (Carrie Coon), Jaclyn (Michelle Monaghan). O que seria uma reunião para restabelecer laços perdidos se torna uma disputa sobre quem tem a vida mais perfeita.

Também estão hospedados no hotel Rick Hatchett (Walton Goggins), um homem um tanto rude e que esconde razões secretas para ter se hospedado naquele lugar na companhia de sua jovem namorada Chelsea (Aimee Lou Wood), que não entende o afastamento do companheiro.

Rostos conhecidos

Estabelecendo mais uma conexão entre as temporadas, “The White Lotus” traz de volta uma personagem do primeiro ano da série. Belinda (Natasha Rothwell), ex-gerente de spa no Havaí, vai para a Tailândia para uma espécie de capacitação em tratamentos terapêuticos.

Os fãs de k-pop logo reconhecerão entre os funcionários do resort a cantora Lalisa Manobal, a Lisa do grupo Blackpink. Além dela, o elenco tailandês traz nomes como Lek Patravadi e Tayme Thapthimthong.



