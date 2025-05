A- A+

NOVA DEMISSÃO The Who demite Zak Starkey de novo, e baterista contra-ataca "Fui solicitado a fazer uma declaração afirmando que havia deixado a banda para seguir meus outros projetos musicais. Isso seria mentira" disse o filho de Ringo Starr

Poucos dias depois de ter demitido e reintegrado o baterista Zak Starkey, o grupo The Who voltou a demiti-lo.

Este domingo (18), o guitarrista Pete Townshend publicou uma nota em seu Instagram dizendo que Starkey não estaria mais em turnê com a banda, embora sem esclarecer o motivo.

A declaração diz:

“Após muitos anos de ótimo trabalho de Zak na bateria, chegou a hora de uma mudança. Um momento comovente. Zak tem muitos novos projetos em mãos e desejo a ele tudo de bom. Scott Devours, que trabalhou com a banda solo de Roger (o vocalista Roger Daltrey), se juntará ao Who em nossos shows de despedida (dos Estados Unidos e Canadá). Por favor, deem-lhe as boas-vindas.”

Devours já substituiu Starkey na bateria do Who anteriormente e, além de tocar em alguns shows solo de Roger Daltrey, também se apresentou nas bandas Oleander e IMA Robot.

Também no Instagram, Zak Starkey devolveu, em uma declaração ferina:

“Fui demitido duas semanas após a reintegração e solicitado a fazer uma declaração afirmando que havia deixado o Who para seguir meus outros projetos musicais. Isso seria mentira. Eu amo o Who e nunca teria desistido. Então, não fiz a declaração... sair do Who também teria decepcionado as inúmeras pessoas incríveis que me apoiaram (obrigado a todos um milhão de vezes e mais) durante as semanas de caos em que eu entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía como uma caixa de compressão.”

O Who ganhou as manchetes no mês passado depois que Zak Starkey (integrante da banda desde 1996 e filho do baterista dos Beatles, Ringo Starr) foi demitido após um desentendimento com Roger Daltrey sobre sua apresentação durante um show no Royal Albert Hall.

Ele foi logo reintegrado, com Pete Townshend dizendo em uma declaração: "Houve alguns problemas de comunicação, pessoais e privados de todos os lados, que precisavam ser resolvidos, e estes foram discutidos com alegria." Ele acrescentou que Starkey precisaria “aprimorar seu mais recente estilo de bateria evoluído”.

Além do Who, Zak Starkey, que é filho do beatle Ringo Starr, também já foi baterista do Oasis. Em entrevista exclusiva ao GLOBO, em 2019, Starkey disse que foi o Who quem o influenciou a tocar bateria.

— Sempre sonhei em fazer parte do Who, eles é que me levaram a tocar bateria — afirmou.

No último dia 9, o Who anunciou que dará início em agosto à sua última turnê pelos Estados Unidos e Canadá. Intitulada “The Song Is Over”, ela começa na Flórida e segue por Nova York, Toronto e Seattle antes de terminar em Las Vegas. O giro foi descrito como uma “turnê final agridoce pelos Estados Unidos e Canadá, um verdadeiro grand finale de sua ilustre carreira de seis décadas”.

