STREAMING ''The Witcher 4'': por que Liam Hemsworth entrou no lugar de Henry Cavill Quarta temporada começou na última quinta-feira na Netflix

Tem um novo Bruxão na área. Na quarta temporada de "The Witcher", que começou na quinta-feira (30) na Netflix, o personagem Geralt de Rivia agora é interpretado por Liam Hemsworth e não mais Henry Cavill.

O ator australiano fica no papel durante as duas últimas temporadas da série.

Cavill, famoso por interpretar Super-homem nos cinemas, estava na série, uma adaptação dos livros de fantasia de Andrzej Sapkowski, desde 2019.

Em outubro de 2022, ele anunciou, nas redes sociais, que estava de saída da produção e que Liam ia substituí-lo.



“Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, vou deixar meu medalhão e minhas espadas após a 4ª temporada”, ele escreveu.

“Passo o bastão com reverência pelo tempo que passei dando vida a Geralt e com entusiasmo para ver a interpretação de Liam desse homem tão fascinante e cheio de nuances.”

O ator nunca falou publicamente sobre as razões de sua saída e houve muitos boatos de que havia divergências criativas entre ele e a produção. A showrunner da série, Lauren Hissrich, em entrevista a Entertainment Weekly em setembro de 2025, disse que as conversas sobre o assunto aconteciam há um tempo e Cavill queria se dedicar a outros projetos.



“Ele tinha planos para outros papéis aos quais realmente queria se dedicar”, explicou Lauren Hissrich. “E, para nós, você não quer segurar alguém e forçar essa pessoa a fazer algo que não quer. Acho que foi por isso que pareceu uma decisão realmente simbiótica.”

Na época, muitos fãs especularam que isso tinha relação com o retorno de Cavill ao papel de Superman, que ele interpretou em "O Homem de Aço" (2013) e "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016).

O ator até chegou a anunciar que voltaria a interpretar o personagem apenas alguns dias antes de falar sobre "The Witcher", mas, após uma reformulação na DC, o estúdio anunciou que havia decidido seguir outros rumos para o herói.

Liam, por sua vez, contou ao site do Radio Times, da Inglaterra, que teve receio de pegar o papel.

"Eu estava bastante relutante. Tinha muitas dúvidas e preocupações sobre tudo. Era um grande fã do videogame, depois assisti à série, me tornei fã e li os livros", disse Hemsworth. "A situação era complicada, entrar em uma série que já tinha uma base de fãs muito apaixonada. Eu aprecio esses fãs e o fato de eles se importarem tanto com a série."

