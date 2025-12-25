A- A+

CULTURA NO AGRESTE Teatro Cinema Guarany, em Triunfo, ganha acessibilidade e novo sistema de som e projeção Equipamento Cultural localizado em Triunfo, Sertão pernambucano, teve novidades entregues no último Festival de Cinema da cidade

O histórico e pomposo Theatro Cinema Guarany, localizado na cidade de Triunfo, Sertão pernambucano, ganhou novo sistema de som e projeção, além de ter somada à sua estrutura, novos recursos de acessibilidade.



As novidades do equipamento cultural, gerido pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), foram entregues no decorrer da última edição do Festival de Cinema do município - período em que o espaço é ocupado por turistas, moradores da Região e produtores culturais.



Projetor 4K e banheiro adaptado

Datado de 1922, o prédio do Theatro Cinema Guarany fica localizado na Praça Carolino Campos, em Triunfo, centro do município.



Tombado pelo Governo de Pernambuco em 1988, o edifício representa um marco importante da cultura no Sertão e no estado, com o Festival de Cinema entre os pontos altos da programação artística da cidade.

De acordo com a superintendende de Equipamentos Culturais da Fundarpe, Priscilla Marques, as novidades entregues à população durante a 16ª edição do Festival, representa o "funcionamento pleno" do equipamento cultural.



"Hoje contamos com plataforma de acessibilidade, banheiro adaptado, sistema de cinema de última geração, com projetor 4K e tela retrátil, além de novos equipamentos de iluminação e vestimentas cênicas", ressalta a superintendente.

Uma sala climatizada também passa a integrar a estrutura do espaço.



Investimento

Do montante de pelo menos R$ 1,5 milhão somados para as intervenções no Theatro Cinema Guarany, cerca de R$ 450 mil foram destinados a recursos de acessibilidade - com plataforma elevatória instalada para acesso ao piso superior, entre as melhorias.



Projeto a laser com resolução 4K estão entre as novidades do espaço em Triunfo | Crédito: Juana Carvalho



Já para o novo sistema de cinema, o valor foi de mais de R$ 1 milhão, que incluiu, entre outras coisas, projetor a laser com resolução 4K, tela retrátil e novos equipamentos de iluminação cênica.

Programação

Fechado até o próximo dia 4 de janeiro, em decorrência do recesso de fim de ano, o Theatro Cinema Guarany terá sua programação retomada a partir de então.



Pedro Severien, programador do Cinema São Luiz, assume também a função em Triunfo. Ele comenta que, em janeiro, o equipamento volta a ter sessões regulares de cinema.



"A proposta é estabelecer uam agenda semanal contínua, dialogando com o público local e ampliando o acesso ao cinema para além do período do festival", assegura Severien.

