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LANÇAMENTO Thera Blue' lança "Belê", primeiro álbum após 13 anos Com faixas autorais, disco reúne o cantor e compositor caruaruense às artistas Carmen Farias e Ana Paula Marinho

Depois de 13 anos sem lançar um álbum, o cantor e compositor pernambucano Thera Blue’ apresenta “Belê”, seu quarto disco de carreira.



Natural de Caruaru, o artista reúne onze canções autorais em uma produção independente feita em parceria com as conterrâneas Carmen Farias e Ana Paula Marinho.

O álbum tem raízes no Agreste e no interior de Pernambuco e reúne composições que passam por temas como identidade, gênero, pertencimento, cotidiano, relações e espiritualidade.



Thera Blue’ assina os vocais de todas as faixas, enquanto Carmen Farias participa de uma das músicas com uma introdução gravada pelo celular. Ana Paula Marinho também atua na produção executiva e nas percussões do disco -dedicado ao baiano Isaac Maia, amigo de Thera Blue’ que sugeriu o título do álbum em 2018.



A capa, a identidade visual e as artes são assinadas por Sérgio Almeida, com fotografias de Zanderson Hernandez.

Textos viraram música

As canções surgiram a partir de poemas escritos por Carmen Farias em 2020. Os textos foram transformados em músicas ao longo dos encontros entre os três artistas. O processo se estendeu por seis anos, até a definição do repertório que compõe “Belê”.

A direção musical é de Vertin, músico radicado em Arcoverde. O álbum também conta com a participação de outros músicos pernambucanos, como Olegário Lucena, Kell Calixto, Jonathan Richard e Lucas Crasto, responsável pela mixagem e masterização.



Faixas

“Pessoa Bonita”, “Seu Nome”, “Ser Igual É o Que Deveria Ser Esquisito”, “Desafeto”, “Até Quando Eu Quiser”, “Melodia das Raízes”, “Belê”, “Falsas Notícias”, “Lenga Lenga”, “Você Não Gosta de Mim” e “Se Não Der pra Você”, compõem o álbum.



Uma das composições, “Até Quando Eu Quiser”, é assinada pelo mineiro Ronaldo Lamppi.

Show de lançamento

O lançamento do álbum será marcado por um show no dia 17 de outubro, no espaço Lengo Tengo, no Alto do Moura, em Caruaru. A apresentação começa às 18h e contará com Thera Blue e banda.

Com quatro décadas de carreira, Thera Blue’ estreou em disco com “Ser Tão Psicodélico”, em 2002. O álbum foi selecionado para “A Nova Safra da MPB”, do Sesc São Paulo.



Em 2008, lançou “Thera Blue” e, em 2013, “Eu Nunca Disse Que Sabia”, gravado ao vivo.

SERVIÇO

Show de lançamento de Belê de Thera Blue

Quando: sábado, 17 de outubro, às 18h

Onde: Lengo Tengo - Rua Mestre Vitalino, 228, Alto do Moura, Caruaru

Informações: @therablue

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