MÚSICA Thiago Arancam abre temporada 2025 do Projeto Seis e Meia O tenor leva para o palco o show "Uma Viagem pela Itália", nesta sexta (14), no Teatro do Parque; abertura da noite será com o Grupo Rugendas

A temporada 2025 do Projeto Seis e Meia será aberta nesta próxima sexta-feira (14), no Teatro do Parque, em clima de “canzoni italiane”. Sob o comando do tenor Thiago Arancam, o show “Uma Viagem pela Itália" vai conduzir o público por uma jornada musical que passeia por memórias afetivas do cantor - com repertório que passa por sua infância até os palcos internacionais pelos quais já passou no decorrer de sua trajetória na música.

A abertura da noite ficará por conta do Grupo Rugendas, coletivo que segue celebrando o Movimento Armorial. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70 no Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista.





Nascido em São Paulo, mas em convívio com bisavós italianos, o cantor Thiago Arancam, 43, cresceu sob os ares do idioma que era falado (e cantado) em sua casa.



Fato que o levou a enveredar palcos Brasil e mundo afora, em meio a clássicos da ópera, assim como no musical “O Fantasma da Ópera” e como vencedor do “Operália”, de Plácido Domingos.

"O idioma italiano e as músicas italianas fazem parte da minha vida. Meus bisavós eram italianos, cresci ouvindo esse idioma em casa e meu bisavô assobiava melodias de conhecidas canções italianas. Esse show me faz recordar esses momentos e me reconectar com o país que me acolheu e que faz parte da construção da minha carreira", contou Arancam.

No show no Parque ele fará apresentação em voz e piano, combinando clássicos da ópera e sucessos contemporâneos.

Movimento Armorial

Formado por Lucas Tiné (flauta), Rafaela Fonseca (violino), Ruti Freitas (violão), Cláudio Moura (viola nordestina) e Fernando Trigueiro (violoncelo), o Grupo Rugendas vai abrir o show da primeira noite da nova temporada do Seis e Meia.

No palco, serão celebradas as cinco décadas do disco “Do Romance ao Galope Nordestino”, primeiro trabalho do Quinteto Armorial - grupo de música instrumental advindo do Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna (1927-2014).

Grupo Rugendas | Critério: Henrique Costa

Com arranjos originais e repertório que exalam novos horizontes musicais, composições de Antonio Madureira, Antônio Nóbrega e Capiba ganham novas sonoridades com o grupo.

Temporada 2025

Além de Thiago Arancam, que abre a agenda deste ano do Seis e Meia, estão confirmados, até então, para a programação do Projeto em 2025, Alcymar Monteiro (11/04), Michael Sullivan (09/05), Ricky Vallen (06/06) e Tiê (11/07).

Serviço

Projeto Seis e Meia - Temporada 2025

Show de Thiago Arancam (abertura com o Grupo Rugendas)

Quando: Sexta-feira (14), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

Informações: (81) 9 9488-6833

