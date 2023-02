A- A+

Carnaval 2023 Thiago Didier lança clipe de "Tambor de Sombrinha", música inspirada nos carnavais de Olinda O lançamento será nesta sexta (17), às 10h, no Youtube do músico pernambucano. A canção foi gravada na Bahia e produzida por Luciano Calazans, produtor de grandes nomes da música baiana

Carnavais de Olinda, Recife e Salvador inspiram “Tambor de Sombrinha”, nova música autoral de Thiago Didier, cantor e compositor pernambucano. A canção ganhou clipe inédito, que será lançado nesta sexta-feira (17), às 10h, no canal do Youtube do artista. O single, gravado na capital baiana, traz uma mistura do maracatu com axé, além de ter elementos do samba reggae da Bahia, cumbia e merengue, entre outros ritmos de matriz africana. Também faz citação de Vassourinhas, com os instrumentos de sopro.

“Tambor de Sombrinha” contou ainda com produção musical de Luciano Calazans, produtor de grandes nomes da música baiana, como Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Margareth Menezes e Banda Eva. Na música há mais de 10 anos e seguindo carreira solo desde 2016, a nova composição de Thiago Didier traduz sua paixão pelo axé, sem esquecer suas raízes pernambucanas.

Assim, “Tambor de Sombrinha” fala desses dois amores, da conexão do artista com Pernambuco e Bahia. “Porque foi essa fusão que quis fazer. Quando eu escrevi a música, já pensei em fazer com arranjo tendo elementos do maracatu, misturado com o axé”, conta Thiago Didier, que criou a composição na varanda da sua casa, em Olinda.

Sobre o processo criativo, a inspiração da letra veio num “estalo”, como acontece com muitos artistas. “Foi também refletindo sobre a opinião de algumas pessoas que acham que não se deve tocar axé no carnaval de Olinda ou frevo no de Salvador. Então, comecei a escrever a letra sobre os dois carnavais”, lembra.

Na letra, as ladeiras de Olinda e Pelourinho, amor pelo carnaval e amores de carnaval. “Tem uma parte que diz ‘quero ver você subir ladeira cantando errado a canção’, porque as pessoas erram muito as letras no carnaval. E tudo bem, isso faz parte do carnaval, elas cantam da forma que sentem. Outro trecho traz ‘quero chegar cedo e sair tarde’, sobre aquele amor pelo carnaval que faz a gente querer aproveitar todos os minutos de folia”, detalha Thiago Didier.

Já o produtor musical Luciano Calazans explica que a música vem com muitos ritmos, muitos gêneros, todos de matriz africana. “Daí, pegamos o maracatu, ijexá, cumbia, merengue. Numa parte da canção, também citamos Vassourinhas (clássico do frevo), com os instrumentos de sopros, além da guitarrinha, inspirada em Armandinho. Então, nasceu essa obra linda de Thiago Didier. Ele é um poeta, um super compositor e violonista, um talento nato mesmo. E fico muito honrado e agraciado pelo convite”, completa Luciano Calazans.

Além de “Tambor de Sombrinha”, outras duas músicas autorais lançadas recentemente são: “Estalo de Amor” e “Diz”, disponíveis nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Apple Music. Thiago Didier também já liderou os vocais de várias bandas, como Seu Rosa (axé), Clube dos Fulanos (samba-rock) e os Baiunos (axé).

Entre suas participações, dividiu o palco com diversos artistas, como Saulo Fernandes, Felipe Pezzoni (Banda Eva), Banda Cheiro de Amor, Almir Rouche, André Rio e Nena Queiroga. Além de cantor e compositor, Thiago embala os acordes do violão desde a adolescência, tendo passado pelo Centro de Educação Musical de Olinda e Conservatório Pernambucano de Música.

SERVIÇO

Lançamento do clipe de Tambor de Sombrinha

Quando: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023

Horário: às 10h

No youtube.com/@ThiagoDidier

