A- A+

FAMOSOS Thiago Fragoso revela mudanças na rotina que o fizeram perder 10 kg O ator também revelou que fazia uso de medicamento para controlar a pressão e estava com a glicose desregulada

Aos 44 anos, Thiago Fragoso perdeu cerca de 10 quilos após mudar hábitos relacionados principalmente à alimentação e ao sono. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quarta-feira, 12, o ator contou que decidiu cuidar mais da saúde e passou a correr. "Minha questão sempre foi alimentação e sono. O exercício físico nunca foi um problema. Eu dormia mal e sempre fui muito comilão. Eu como de tudo, mas gosto de besteira", afirmou .

Segundo Fragoso, a preocupação com o envelhecimento e a qualidade de vida foi um dos fatores que o levou a rever a rotina. "Você percebe que está entrando numa idade em que precisa deixar todos esses alicerces bons para construir os próximos anos. Começa a pensar na velhice e na qualidade de vida que você quer ter", disse.

O ator também revelou que fazia uso de medicamento para controlar a pressão e estava com a glicose desregulada. "Eu estava tomando remédio para pressão, e minha glicose estava descontrolada. Hoje em dia, não tomo mais", contou.

A mudança incluiu a prática de corrida. Fragoso afirmou que participou de duas meias maratonas no ano passado e percebeu melhora no desempenho após perder peso. "Foi meio que um pacto que eu fiz comigo mesmo de nunca mais me deixar chegar aonde eu cheguei", declarou.

Longe das novelas desde Travessia (2022), o ator voltou ao ar com O Profeta, novela de 2006 que protagonizou e que entrou recentemente no catálogo do Globoplay.

Atualmente, ele também está em cartaz com a peça Dois de Nós, ao lado de Antonio Fagundes, Christiane Torloni e Alexandra Martins

Veja também